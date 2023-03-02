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مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/القوات-الروسية-تستخدم-القطار-المدرع-في-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1074205882.html
القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
استخدمت وحدات من قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية القطار المدرع "فولغا" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للقطار. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T08:43+0000
2023-03-02T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا لرئيس القطار الخاص، يقوم الطاقم بإجراء استطلاع تقني، إذا لزم الأمر، يزيل الألغام ويصلح المناطق المدمرة.وأوضح: "إذا تم اكتشاف أضرار طفيفة للمسار، أثناء الحركة، فإن موظفي القطار الخاص يصلحون الأضرار ويواصلون الحركة".تشمل مهام القطار أيضًا مرافقة البضائع، حسبا ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.ويظهر في الفيديو أنواع مختلفة من الأسلحة، والتي تم تزويد القطار بها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي. يسمح مجمع الأسلحة للموظفين بالتصرف في أصعب الظروف. كما تراقب الطائرات المسيرة منطقة القطار. ويرصد الخبراء الأجسام المشبوهة ويقومون بإجراء استطلاع للعثور على وسائل إطلاق النار للعدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو

08:43 GMT 02.03.2023
© JSC Russian Railwaysقطار نووي
قطار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© JSC Russian Railways
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استخدمت وحدات من قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية القطار المدرع "فولغا" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للقطار.
وفقًا لرئيس القطار الخاص، يقوم الطاقم بإجراء استطلاع تقني، إذا لزم الأمر، يزيل الألغام ويصلح المناطق المدمرة.
وأوضح: "إذا تم اكتشاف أضرار طفيفة للمسار، أثناء الحركة، فإن موظفي القطار الخاص يصلحون الأضرار ويواصلون الحركة".
تشمل مهام القطار أيضًا مرافقة البضائع، حسبا ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
ويظهر في الفيديو أنواع مختلفة من الأسلحة، والتي تم تزويد القطار بها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي. يسمح مجمع الأسلحة للموظفين بالتصرف في أصعب الظروف. كما تراقب الطائرات المسيرة منطقة القطار. ويرصد الخبراء الأجسام المشبوهة ويقومون بإجراء استطلاع للعثور على وسائل إطلاق النار للعدو.
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