https://sputnikarabic.ae/20230302/القوات-الروسية-تستخدم-القطار-المدرع-في-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1074205882.html
القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
استخدمت وحدات من قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية القطار المدرع "فولغا" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للقطار. 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T08:43+0000
2023-03-02T08:43+0000
2023-03-02T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا لرئيس القطار الخاص، يقوم الطاقم بإجراء استطلاع تقني، إذا لزم الأمر، يزيل الألغام ويصلح المناطق المدمرة.وأوضح: "إذا تم اكتشاف أضرار طفيفة للمسار، أثناء الحركة، فإن موظفي القطار الخاص يصلحون الأضرار ويواصلون الحركة".تشمل مهام القطار أيضًا مرافقة البضائع، حسبا ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.ويظهر في الفيديو أنواع مختلفة من الأسلحة، والتي تم تزويد القطار بها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي. يسمح مجمع الأسلحة للموظفين بالتصرف في أصعب الظروف. كما تراقب الطائرات المسيرة منطقة القطار. ويرصد الخبراء الأجسام المشبوهة ويقومون بإجراء استطلاع للعثور على وسائل إطلاق النار للعدو.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم القطار المدرع في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
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استخدمت وحدات من قوات السكك الحديدية في المنطقة العسكرية الغربية القطار المدرع "فولغا" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للقطار.
وفقًا لرئيس القطار الخاص، يقوم الطاقم بإجراء استطلاع تقني، إذا لزم الأمر، يزيل الألغام ويصلح المناطق المدمرة.
وأوضح: "إذا تم اكتشاف أضرار طفيفة للمسار، أثناء الحركة، فإن موظفي القطار الخاص
يصلحون الأضرار ويواصلون الحركة".
تشمل مهام القطار أيضًا مرافقة البضائع، حسبا ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
ويظهر في الفيديو أنواع مختلفة من الأسلحة، والتي تم تزويد القطار بها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي. يسمح مجمع الأسلحة للموظفين بالتصرف في أصعب الظروف. كما تراقب الطائرات المسيرة منطقة القطار. ويرصد الخبراء الأجسام المشبوهة ويقومون بإجراء استطلاع للعثور على وسائل إطلاق النار للعدو.