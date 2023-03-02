https://sputnikarabic.ae/20230302/بريطانيا-منفتحة-على-كل-الخيارات-لمنع-إيران-من-امتلاك-السلاح-النووي-1074206762.html

بريطانيا منفتحة على كل الخيارات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

بريطانيا منفتحة على كل الخيارات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده لا تستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي. 02.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-02T09:07+0000

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2023-03-02T09:07+0000

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جاءت تصريحات الوزير البريطاني في لقاء لقناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، شدد فيها على "أن السلوك الإيراني الحالي عدواني ولا يتحلى بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن رفع طهران لمستويات التخصيب إلى 90% يؤكد أن هدفها ليس سلميا".وتطرق بن والاس إلى علاقة بلاده بالسعودية، حيث قال إنه فيما يتعلق بزيارته أمس إلى السعودية، فأوضح أنه بحث مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ملفي اليمن وإيران، مؤكدًا قوة العلاقات البريطانية السعودية.وفي وقت سابق، أعلنت البحرية البريطانية، اليوم الخميس، "ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج"، مرجحةً توجهها إلى اليمن.وقالت البحرية الملكية البريطانية، في بيان لها، إنها "صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات"، لافتةً إلى أن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادمًا من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "القارب حاول في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية، لكن فريقاً من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة".وأوضحت أن "الفحص الأولي للمضبوطات يشير إلى أن الطرود تشمل صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى"، مؤكدةً أنها أبلغت الأمم المتحدة بعملية المصادرة.

https://sputnikarabic.ae/20230220/بريطانيا-تستدعي-كبير-دبلوماسيي-إيران-لديها-وتضيف-8-أسماء-جديدة-إلى-قائمة-العقوبات-1073783607.html

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