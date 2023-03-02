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https://sputnikarabic.ae/20230302/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1074211843.html
طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
دمرت مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 البحري المستقل لأسطول المحيط الهادئ دبابة تي-72بي3، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنبلة يدوية أسقطت من طائرة مسيّرة... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:30+0000
2023-03-02T10:30+0000
رصد عسكري
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نشرت قناة "فوين في دي" على تلغرام الفيديو.نزلت الطائرة المسيرة، التي يتحكم بها مشاة البحرية، إلى الهدف وأسقطت قنبلة يدوية في إحدى الفتحتين. مباشرة بعد الانفجار، اشتعلت النيران في الدبابة وبدأ انفجار الذخيرة.
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رصد عسكري, نادي الفيديو
رصد عسكري, نادي الفيديو

طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو

10:30 GMT 02.03.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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دمرت مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 البحري المستقل لأسطول المحيط الهادئ دبابة تي-72بي3، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنبلة يدوية أسقطت من طائرة مسيّرة مباشرة في فتحة البرج.
نشرت قناة "فوين في دي" على تلغرام الفيديو.
نزلت الطائرة المسيرة، التي يتحكم بها مشاة البحرية، إلى الهدف وأسقطت قنبلة يدوية في إحدى الفتحتين. مباشرة بعد الانفجار، اشتعلت النيران في الدبابة وبدأ انفجار الذخيرة.
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