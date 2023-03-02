https://sputnikarabic.ae/20230302/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1074211843.html
طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
دمرت مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 البحري المستقل لأسطول المحيط الهادئ دبابة تي-72بي3، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنبلة يدوية أسقطت من طائرة مسيّرة... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T10:30+0000
2023-03-02T10:30+0000
2023-03-02T10:30+0000
رصد عسكري
نادي الفيديو
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نشرت قناة "فوين في دي" على تلغرام الفيديو.نزلت الطائرة المسيرة، التي يتحكم بها مشاة البحرية، إلى الهدف وأسقطت قنبلة يدوية في إحدى الفتحتين. مباشرة بعد الانفجار، اشتعلت النيران في الدبابة وبدأ انفجار الذخيرة.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063214597_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47cad8f94613b980f4e082d354b05b08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو
طائرة مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
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دمرت مشاة البحرية الروسية من اللواء 155 البحري المستقل لأسطول المحيط الهادئ دبابة تي-72بي3، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنبلة يدوية أسقطت من طائرة مسيّرة مباشرة في فتحة البرج.
نشرت قناة "فوين في دي" على تلغرام الفيديو.
نزلت الطائرة المسيرة، التي يتحكم بها مشاة البحرية، إلى الهدف وأسقطت قنبلة يدوية في إحدى الفتحتين. مباشرة بعد الانفجار، اشتعلت النيران في الدبابة وبدأ انفجار الذخيرة.