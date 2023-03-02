https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-الأمريكي-يجب-تمديد-اتفاق-تصدير-الحبوب-دون-أي-تأخير-1074235518.html
وزير الخارجية الأمريكي: يجب تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير
وزير الخارجية الأمريكي: يجب تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير
دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير، وهو اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T16:03+0000
2023-03-02T16:03+0000
2023-03-02T16:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند: "يجب أن تمدد صفقة تصدير الحبوب دون تأخير"، مضيفاً "روسيا تريد تعطيل تصدير الحبوب والصفقة ستنتهي في الـ 17 من مارس/آذار".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تمديد اتفاق الحبوب، إذا تم أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.وأشار بوتين، في أوائل سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا، مؤكدًا أن موسكو مستعدة لتزويد الدول الأكثر فقراً مجانًا، بحجم الحبوب المطلوب والمخصص لها بموجب صفقة الحبوب".يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز 2022، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الزراعة-الروسية-نستهدف-تصدير-حوالي-60-مليون-طن-من-الحبوب--1074192938.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي: يجب تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير
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دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب دون أي تأخير، وهو اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند: "يجب أن تمدد صفقة تصدير الحبوب دون تأخير"، مضيفاً "روسيا تريد تعطيل تصدير الحبوب والصفقة ستنتهي في الـ 17 من مارس/آذار".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تمديد اتفاق الحبوب، إذا تم أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، عن لافروف، قوله، خلال لقاء مع نظيره التركي في نيودلهي، اليوم: "خلال مناقشة آفاق تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، أكد الجانب الروسي، أن استمرار اتفاقية الحزمة الخاصة بالحبوب، لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار مصالح موردي المنتجات الزراعية الروس وكذلك الأسمدة، من حيث الوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية".
وأشار بوتين، في أوائل سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا، مؤكدًا أن موسكو مستعدة لتزويد الدول الأكثر فقراً مجانًا، بحجم الحبوب المطلوب والمخصص لها بموجب صفقة الحبوب".
يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز 2022، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.