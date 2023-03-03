https://sputnikarabic.ae/20230303/ألمانيا-تطلب-من-سويسرا-دبابات-ليوبارد--2-1074255820.html
ألمانيا تطلب من سويسرا دبابات" ليوبارد -2"
ألمانيا تطلب من سويسرا دبابات" ليوبارد -2"
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية وحماية السكان والرياضة، لورنز فريشكنخت، إن سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات "ليوبارد-2" 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T08:34+0000
2023-03-03T08:34+0000
2023-03-03T08:34+0000
العالم
رصد عسكري
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وأكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات ليوبارد2"في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعضا من دبابات ليوبارد 2 الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، والتي يبلغ عددها 96، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية، سابقًا، أن لدى برن مخزونًا من 96 دبابة ليوبارد 2، لكن لم تتواصل أي دولة مع برن لطلب شرائها.اعتبرت لجنة من مجلس الشيوخ السويسري في فبراير/شباط، أن هذه الدبابات الـ 96 من طراز ليوبارد تشكل احتياطيًا استراتيجيًا يجب الاحتفاظ به حتى يمكن استخدامها لتزويد كتائب الدبابات التابعة للجيش بالكامل، فضلاً عن قطع غيار الدبابات العاملة.في السابق، في إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230225/إعلام-يعرض-دبابات-ليوبارد-الأولى-التي-وصلت-إلى-أوكرانيا-فيديو-1073977407.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
ألمانيا تطلب من سويسرا دبابات" ليوبارد -2"
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية وحماية السكان والرياضة، لورنز فريشكنخت، إن سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات "ليوبارد-2"
وأكدت لوكالة "سبوتنيك" أن "سويسرا تلقت طلبًا من ألمانيا لشراء دبابات ليوبارد2"
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن ألمانيا طلبت من سويسرا بيعها بعضا من دبابات ليوبارد 2 الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، والتي يبلغ عددها 96، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية، سابقًا، أن لدى برن مخزونًا من 96 دبابة ليوبارد 2، لكن لم تتواصل أي دولة مع برن لطلب شرائها.
اعتبرت لجنة من مجلس الشيوخ السويسري في فبراير/شباط، أن هذه الدبابات الـ 96 من طراز ليوبارد تشكل احتياطيًا استراتيجيًا يجب الاحتفاظ به حتى يمكن استخدامها لتزويد كتائب الدبابات التابعة للجيش بالكامل، فضلاً عن قطع غيار الدبابات العاملة.
في السابق، في إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.