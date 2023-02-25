https://sputnikarabic.ae/20230225/إعلام-يعرض-دبابات-ليوبارد-الأولى-التي-وصلت-إلى-أوكرانيا-فيديو-1073977407.html
إعلام يعرض دبابات "ليوبارد" الأولى التي وصلت إلى أوكرانيا... فيديو
إعلام يعرض دبابات "ليوبارد" الأولى التي وصلت إلى أوكرانيا... فيديو
عرض مراسلون عسكريون لموقع "روسكايا فيسنا" أول 4 دبابات من طراز "ليوبارد 2" التي وصلت إلى أوكرانيا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T05:24+0000
2023-02-25T05:24+0000
2023-02-25T05:24+0000
رصد عسكري
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في الفيديو، يتلقى وزير الدفاع أليكسي ريزنيك المعدات العسكرية.وكان وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك قد أعلن يوم أمس الجمعة أن بلاده أرسلت دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وهي موجودة بالفعل هناك.وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ-29" بالتعاون مع دول الناتو.كما تنتظر كييف الحصول على 178 دبابة "ليوبارد 1" من ألمانيا و4 من كندا و8 من النرويج.بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام يعرض دبابات "ليوبارد" الأولى التي وصلت إلى أوكرانيا... فيديو
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عرض مراسلون عسكريون لموقع "روسكايا فيسنا" أول 4 دبابات من طراز "ليوبارد 2" التي وصلت إلى أوكرانيا.
في الفيديو، يتلقى وزير الدفاع أليكسي ريزنيك المعدات العسكرية.
وكان وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك قد أعلن يوم أمس الجمعة أن بلاده أرسلت دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
، وهي موجودة بالفعل هناك.
وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ-29" بالتعاون مع دول الناتو.
كما تنتظر كييف الحصول على 178 دبابة "ليوبارد 1" من ألمانيا و4 من كندا و8 من النرويج.
بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
في وقت سابق إن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.