https://sputnikarabic.ae/20230303/خبير-الانتصار-الروسي-في-أوكرانيا-هو-انتصار-حتمي-لا-يمكن-لروسيا-أن-تتراجع-عنه---1074270695.html
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أحداث بريانسك تؤكد أهمية المهام التي حددها الرئيس الروسي؛ واشنطن توافق على بيع تايوان ذخائر بملايين الدولارات والأخيرة ترصد طائرات... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T13:59+0000
2023-03-03T13:59+0000
2023-03-03T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف أن الأحداث في مقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهاب والتحريض لاستهداف الأمن القومي الروسي، ليبقى السؤال، كيف سيكون الرد الروسي؟حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية"عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أحداث بريانسك تؤكد أهمية المهام التي حددها الرئيس الروسي؛ واشنطن توافق على بيع تايوان ذخائر بملايين الدولارات والأخيرة ترصد طائرات صينية في مجالها الجوي؛ وول ستريت جورنال: روسيا وإيران تخططان لبناء مصانع للمسيرات؛ تدفق الأسلحة الأوروبية إلى أفريقيا.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف أن الأحداث في مقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهاب والتحريض لاستهداف الأمن القومي الروسي، ليبقى السؤال، كيف سيكون الرد الروسي؟
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية"عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط قائلا:
"القوات الأوكرانية الآن تترنّح على أكثر من جبهة وتستعد للانسحاب من باخموت. بالنسبة للهجوم المسلح الذي استهدف منطقة مدنية في بريانسك يسمى عمل خلف خطوط العدو لتشتيت القوى وهذا أكبر دليل على ترنح القوات الأوكرانية في الجبهات. الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه، والهزيمة تعني انتهاء الوجود الروسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...