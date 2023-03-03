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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/خبير-الانتصار-الروسي-في-أوكرانيا-هو-انتصار-حتمي-لا-يمكن-لروسيا-أن-تتراجع-عنه---1074270695.html
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أحداث بريانسك تؤكد أهمية المهام التي حددها الرئيس الروسي؛ واشنطن توافق على بيع تايوان ذخائر بملايين الدولارات والأخيرة ترصد طائرات... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T13:59+0000
2023-03-03T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف أن الأحداث في مقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهاب والتحريض لاستهداف الأمن القومي الروسي، ليبقى السؤال، كيف سيكون الرد الروسي؟حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية"عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه

13:59 GMT 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أحداث بريانسك تؤكد أهمية المهام التي حددها الرئيس الروسي؛ واشنطن توافق على بيع تايوان ذخائر بملايين الدولارات والأخيرة ترصد طائرات صينية في مجالها الجوي؛ وول ستريت جورنال: روسيا وإيران تخططان لبناء مصانع للمسيرات؛ تدفق الأسلحة الأوروبية إلى أفريقيا.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف أن الأحداث في مقاطعة بريانسك أظهرت دعم واشنطن والناتو ودول أوروبا للإرهاب والتحريض لاستهداف الأمن القومي الروسي، ليبقى السؤال، كيف سيكون الرد الروسي؟
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية"عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط قائلا:

"القوات الأوكرانية الآن تترنّح على أكثر من جبهة وتستعد للانسحاب من باخموت. بالنسبة للهجوم المسلح الذي استهدف منطقة مدنية في بريانسك يسمى عمل خلف خطوط العدو لتشتيت القوى وهذا أكبر دليل على ترنح القوات الأوكرانية في الجبهات. الانتصار الروسي في أوكرانيا هو انتصار حتمي لا يمكن لروسيا أن تتراجع عنه، والهزيمة تعني انتهاء الوجود الروسي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
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