https://sputnikarabic.ae/20230303/عاصفة-غبارية-تضرب-شرقي-سوريا-1074279153.html
عاصفة غبارية تضرب شرقي سوريا
عاصفة غبارية تضرب شرقي سوريا
تخيم على سماء محافظة الحسكة السورية أجواء سديمية من جراء العاصفة الغبارية التي تضرب المنطقة الشرقية، منذ صباح اليوم الجمعة، وهو ما يسمى محلياً بـ"العجاج". 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T16:21+0000
2023-03-03T16:21+0000
2023-03-03T17:21+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن مدن وبلدات محافظة الحسكة السورية، تكاد تنعدم فيها رؤية نتيجة تأثرها بعاصفة غبارية، وهي ظاهرة تسمى محلياً بــ"العجاج"، وتحصل نتيجة تأثر المنطقة بمقدمة منخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية مع هبات نشطة من الرياح تتجاوز سرعتها 70 كم/ سا في مختلف أنحاء المحافظة.وحذرت المصادر الطبية في محافظة الحسكة من الأضرار والمشكلات التنفسية التي من المحتمل أن تواجه الأطفال والنساء وكبار السن على وجه التحديد من جراء العاصفة الغبارية، مع نصائح بالتزام المنازل وفي حال الاضطرار للخروج منها لا بد من ارتداء الكمامات.بدورها أعلنت المديرية العامة للموانئ اليوم إغلاق كل موانئ الصيد والنزهة في محافظتي طرطوس واللاذقية عدا ميناء البسيط، نظراً لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.وأشار مدير عام الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية أنه تم إغلاق موانئ الصيد والنزهة في (طرطوس وأرواد وبانياس وجبلة واللاذقية) عدا ميناء البسيط، نتيجة الظروف الجوية السائدة، لافتاً إلى أنه تتم متابعة تطورات الحالة الجوية في بقية الموانئ، والتوجيه باتخاذ ما يلزم من إجراءات الأمن والسلامة للمراكب البحرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
عاصفة غبارية تضرب شرقي سوريا
16:21 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 17:21 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
تخيم على سماء محافظة الحسكة السورية أجواء سديمية من جراء العاصفة الغبارية التي تضرب المنطقة الشرقية، منذ صباح اليوم الجمعة، وهو ما يسمى محلياً بـ"العجاج".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن مدن وبلدات محافظة الحسكة السورية، تكاد تنعدم فيها رؤية نتيجة تأثرها بعاصفة غبارية، وهي ظاهرة تسمى محلياً بــ"العجاج"، وتحصل نتيجة تأثر المنطقة بمقدمة منخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية مع هبات نشطة من الرياح تتجاوز سرعتها 70 كم/ سا في مختلف أنحاء المحافظة.
وحذرت المصادر الطبية في محافظة الحسكة من الأضرار والمشكلات التنفسية التي من المحتمل أن تواجه الأطفال والنساء وكبار السن على وجه التحديد من جراء العاصفة الغبارية، مع نصائح بالتزام المنازل وفي حال الاضطرار للخروج منها لا بد من ارتداء الكمامات.
بدورها أعلنت المديرية العامة للموانئ اليوم إغلاق كل موانئ الصيد والنزهة في محافظتي طرطوس واللاذقية عدا ميناء البسيط، نظراً لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.
وأشار مدير عام الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية أنه تم إغلاق موانئ الصيد والنزهة في (طرطوس وأرواد وبانياس وجبلة واللاذقية) عدا ميناء البسيط، نتيجة الظروف الجوية السائدة، لافتاً إلى أنه تتم متابعة تطورات الحالة الجوية في بقية الموانئ، والتوجيه باتخاذ ما يلزم من إجراءات الأمن والسلامة للمراكب البحرية.