https://sputnikarabic.ae/20230303/ميزات-طائرة-سو-35إس-1074250965.html
ميزات طائرة "سو-35إس"
ميزات طائرة "سو-35إس"
"سو-35إس" هي مقاتلة من الجيل 4++، واحدة من المقاتلات الرائدة لهذا الجيل في العالم. خبراء محترفون في العديد من دول العالم يعترفون بمزايا هذه المقاتلة. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T09:31+0000
2023-03-03T09:31+0000
2023-03-03T09:42+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سو-35إس
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تعرف على ميزات المقاتلة "سو-35 إس" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, инфографика, سو-35إس
انفوجرافيك, инфографика, سو-35إس
ميزات طائرة "سو-35إس"
09:31 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 09:42 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
"سو-35إس" هي مقاتلة من الجيل 4++، واحدة من المقاتلات الرائدة لهذا الجيل في العالم. خبراء محترفون في العديد من دول العالم يعترفون بمزايا هذه المقاتلة.
تعرف على ميزات المقاتلة "سو-35 إس" من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".