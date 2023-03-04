https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-زار-قاعدة-عسكرية-في-سوريا-سرا---1074327718.html
إعلام: رئيس هيئة الأركان الأمريكية زار قاعدة عسكرية في سوريا سرا
إعلام: رئيس هيئة الأركان الأمريكية زار قاعدة عسكرية في سوريا سرا
أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم السبت، زيارة غير معلنة لقاعدة عسكرية أمريكية في سوريا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T20:16+0000
2023-03-04T20:16+0000
2023-03-04T20:16+0000
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وذكرت وكالة "رويترز" أن ميلي وصل سرا إلى القاعدة العسكرية في سوريا من أجل تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لها ما يبررها من حيث المخاطر أجاب: "إذا كنت تعتقد أنه مهم، فإن جوابي هو نعم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: رئيس هيئة الأركان الأمريكية زار قاعدة عسكرية في سوريا سرا
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أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم السبت، زيارة غير معلنة لقاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ميلي وصل سرا إلى القاعدة العسكرية في سوريا من أجل تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.
وقال الجنرال في تصريح للصحفيين المرافقين له، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدمًا في إلحاق هزيمة طويلة الأمد بتنظيم "داعش" الإرهابي.
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لها ما يبررها من حيث المخاطر أجاب: "إذا كنت تعتقد أنه مهم، فإن جوابي هو نعم".