https://sputnikarabic.ae/20230304/إيران-تدعو-وكالة-الطاقة-الذرية-للتعامل-بمهنية-في-ملفها-النووي-1074319042.html
إيران تدعو وكالة الطاقة الذرية للتعامل بمهنية في ملفها النووي
إيران تدعو وكالة الطاقة الذرية للتعامل بمهنية في ملفها النووي
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بمهنية في ملف إيران النووي، وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T15:55+0000
2023-03-04T15:55+0000
2023-03-04T16:01+0000
العالم
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي، خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في طهران بحسب بيان الرئاسة الإيرانية: "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل بمهنية وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة كأميركا والكيان الصهيوني اللذان يستغلان ملفنا النووي كذريعة لممارسة الضغوط على شعبنا وبلادنا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي أنه يُجرى تفاوض مع الجانب الإيراني، للوصول إلى توافق يؤدي بدوره لإحياء الاتفاق النووي.وأضاف غروسي: "في المحادثة مع المسؤولين الإيرانيين اليوم، لمست إرادة جادة تجاه المفاوضات النووية، وإحياء الاتفاق النووي من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني، وإذا كانت هناك إرادة سياسية فمن الممكن العودة إلى الاتفاق".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230304/غروسي-يطالب-إيران-بالوضوح-والشفافية-في-الملف-النووي-ويؤكد-إدانته-لأي-هجوم-عسكري-ضد-المنشآت-النووية-1074294848.html
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العالم, إيران, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تدعو وكالة الطاقة الذرية للتعامل بمهنية في ملفها النووي
15:55 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 16:01 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بمهنية في ملف إيران النووي، وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة.
طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي، خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في طهران بحسب بيان الرئاسة الإيرانية: "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل بمهنية وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة كأميركا والكيان الصهيوني اللذان يستغلان ملفنا النووي كذريعة لممارسة الضغوط على شعبنا وبلادنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي أنه يُجرى تفاوض مع الجانب الإيراني، للوصول إلى توافق يؤدي بدوره لإحياء الاتفاق النووي.
و قال غروسي: "عقدنا اجتماعات بناءة وإيجابية للغاية مع المسؤولين الإيرانيين، وأنا متأكد من أنها ستكون أساسًا جيدًا للتعاون المستقبلي، ونتيجة لهذه الزيارة، سيتم تعزيز التعاون بين إيران والوكالة".
وأضاف غروسي: "في المحادثة مع المسؤولين الإيرانيين اليوم، لمست إرادة جادة تجاه المفاوضات النووية، وإحياء الاتفاق النووي من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني، وإذا كانت هناك إرادة سياسية فمن الممكن العودة إلى الاتفاق".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وانسحبت الولايات المتحدة
، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.