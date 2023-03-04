https://sputnikarabic.ae/20230304/دقلو-يطالب-بتسليم-السلطة-للشعب-واستكمال-تنفيذ-بنود-السلام-في-السودان-فيديو-1074311474.html
دقلو يطالب بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في السودان... فيديو
دقلو يطالب بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في السودان... فيديو
طالب نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، اليوم السبت، بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T13:42+0000
2023-03-04T13:42+0000
2023-03-04T13:42+0000
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وقال حميدتي في خطاب متلفز، "من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين ولن نسمح باعتقال السياسيين".ودعا نائب قائد قوات الدعم السريع، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام.كما شدد أيضا على الحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ شروط الاتفاق الإطاري بما يتماشى مع المصفوفة المحدثة.تأتي هذه التطورات تزامنا مع انتشار أنباء عن وجود خلاف بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحميدتي لم يعلن عنه رسميا حتى اليوم.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قد وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230228/رئيس-الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-عن-مصير-الخلافات-بين-البرهان-وحميدتي-1074155115.html
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أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, الأخبار
دقلو يطالب بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في السودان... فيديو
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طالب نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، اليوم السبت، بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد.
وقال حميدتي
في خطاب متلفز، "من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين ولن نسمح باعتقال السياسيين".
وتابع "نقول لمن في السلطة سلموا السلطة للشعب دون مماطلة أو تعطيل أو تسويف".
ودعا نائب قائد قوات الدعم السريع، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام.
كما شدد أيضا على الحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ شروط الاتفاق الإطاري بما يتماشى مع المصفوفة المحدثة.
تأتي هذه التطورات تزامنا مع انتشار أنباء عن وجود خلاف
بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحميدتي لم يعلن عنه رسميا حتى اليوم.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قد وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري
يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.