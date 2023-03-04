https://sputnikarabic.ae/20230304/كركوك-العراقية-تضع-خطة-مستقبلية-لمعالجة-شح-المياه-1074310741.html
كركوك العراقية تضع خطة مستقبلية لمعالجة شح المياه
كركوك العراقية تضع خطة مستقبلية لمعالجة شح المياه
وضعت مديرية المياه في مدينة كركوك العراقية خطة مستقبلية لمعالجة شح المياه الخام الواصلة إلى محطات التصفية، كما أعلنت تشكيل لجنة فنية لتنفيذ مشروع كبير. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T13:22+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير مياه كركوك، عباس إسماعيل علي، قوله إنوأضاف المسؤول العراقي إن "الموارد المائية في كركوك حذرت من عدم إمكانية توفير الماء الخام إلى قنوات الري الرئيسية التي يتغذى منها المشروع الموحد بعد خمسة أعوام بسبب قدم محطات الري المنفذة منذ القرن الماضي (المحطات اليوغسلافية)، فضلاً عن انتهاء العمر الافتراضي لقنوات الري".في السياق ذاته، وجهت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة فنية تضم مهندسين من المديرية العامة ومن مديرية ماء كركوك لدراسة جداول الكميات لتحديد الكلفة التخمينية وكذلك إجراء المسوحات على مسار الخط الناقل لمشروع نقل الماء الخام من نهر دجلة من منطقة الفتحة إلى مدينة كركوك ولمسافة 70 كيلومتراً تقريبا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن "إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات".ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، قوله إن "موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية"، مبينا أن "وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا".وأضاف أن "الوزارة بدأت أمس بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر"، وذلك بعد تراجع غير مسبوق في مستوى مناسيب نهري دجلة والفرات، وبدت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً منها.
https://sputnikarabic.ae/20230301/بعد-انحسار-المياه-في-دجلة-والفرات-هل-تنقذ-إيران-وتركيا-العراق-من-الجفاف-1074195949.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
كركوك العراقية تضع خطة مستقبلية لمعالجة شح المياه
13:22 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
وضعت مديرية المياه في مدينة كركوك العراقية خطة مستقبلية لمعالجة شح المياه الخام الواصلة إلى محطات التصفية، كما أعلنت تشكيل لجنة فنية لتنفيذ مشروع كبير.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن مدير مياه كركوك، عباس إسماعيل علي، قوله إن
"مديرية ماء كركوك أعدت خطة مستقبلية كفيلة بتوفير الماء للمواطنين من خلال تنوع مصادر الماء الخام وصولا إلى المشروع الموحد".
وأضاف المسؤول العراقي إن "الموارد المائية في كركوك حذرت من عدم إمكانية توفير الماء الخام إلى قنوات الري الرئيسية التي يتغذى منها المشروع الموحد بعد خمسة أعوام بسبب قدم محطات الري المنفذة منذ القرن الماضي (المحطات اليوغسلافية)، فضلاً عن انتهاء العمر الافتراضي لقنوات الري".
في السياق ذاته، وجهت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة فنية تضم مهندسين من المديرية العامة ومن مديرية ماء كركوك لدراسة جداول الكميات لتحديد الكلفة التخمينية وكذلك إجراء المسوحات على مسار الخط الناقل لمشروع نقل الماء الخام من نهر دجلة من منطقة الفتحة إلى مدينة كركوك ولمسافة 70 كيلومتراً تقريبا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن "إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات".
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، قوله إن "موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية"، مبينا أن "وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا".
وأضاف أن "الوزارة بدأت أمس بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر"، وذلك بعد تراجع غير مسبوق في مستوى مناسيب نهري دجلة والفرات، وبدت المحافظات الجنوبية الأكثر تضرراً منها.