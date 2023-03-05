https://sputnikarabic.ae/20230305/أنجلينا-جولي-تشيد-بعجوز-عربية-من-خلال-نشر-صورتها-عبر-حساباتها-1074345703.html
أنجلينا جولي تشيد بعجوز عربية من خلال نشر صورتها عبر حساباتها
أنجلينا جولي تشيد بعجوز عربية من خلال نشر صورتها عبر حساباتها
عبّرت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن تقديرها لمجهود عجوز مصرية، بعد حصولها على شهادة "محو الأمية" قبل أشهر وهي في عمر الـ87 عاما. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T13:31+0000
2023-03-05T13:31+0000
2023-03-05T13:34+0000
منوعات
العالم العربي
أنجلينا جولي
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ونشرت جولي صورة للحاجة زبيدة وهي في لجنة الامتحان عن طريق خاصية الاستوري، في أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كنموذج ناجح تقدمه لجمهورها الذي تفاعل بشكل لافت مع الصورة.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بصورة العجوز المصرية من ستوري النجمة العالمية.وكانت الحاجة زبيدة عبد العال قد أقدمت على دخول امتحانات "محو الأمية" في محافظة المنوفية ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل"، التي أطلقتها وزارة التضامن المصرية، بعد أن بلغت 87 عاماً، لتحقيق حلم لطالما تمنته وحصلت على الشهادة التي كانت ترغب بها لتكتب بذلك قصة ملهمة للكثيرين ممن لم يتعلموا القراءة والكتابة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم العربي, أنجلينا جولي
منوعات, العالم العربي, أنجلينا جولي
أنجلينا جولي تشيد بعجوز عربية من خلال نشر صورتها عبر حساباتها
13:31 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
عبّرت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن تقديرها لمجهود عجوز مصرية، بعد حصولها على شهادة "محو الأمية" قبل أشهر وهي في عمر الـ87 عاما.
ونشرت جولي صورة للحاجة زبيدة وهي في لجنة الامتحان عن طريق خاصية الاستوري، في أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كنموذج ناجح تقدمه لجمهورها الذي تفاعل بشكل لافت مع الصورة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بصورة العجوز المصرية من ستوري النجمة العالمية.
وكانت الحاجة زبيدة عبد العال قد أقدمت على دخول امتحانات "محو الأمية" في محافظة المنوفية ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل"، التي أطلقتها وزارة التضامن المصرية، بعد أن بلغت 87 عاماً، لتحقيق حلم لطالما تمنته وحصلت على الشهادة التي كانت ترغب بها لتكتب بذلك قصة ملهمة للكثيرين ممن لم يتعلموا القراءة والكتابة.