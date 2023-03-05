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https://sputnikarabic.ae/20230305/تبون-يكرم-أفراد-بعثة-الإنقاذ-الجزائرية-إلى-سوريا-وتركيا-فيديو-1074344808.html
تبون يكرم أفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا... فيديو
تبون يكرم أفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا... فيديو
كرّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الموفدين إلى سويا وتركيا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T13:10+0000
2023-03-05T13:16+0000
العالم العربي
تكريم
الجزائر
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ومنح تبون، اليوم الأحد خلال احتفالية لتكريم البعثة بقصر المؤتمرات في العاصمة، وسام الاستحقاق الوطني برتبة "عشير" لأفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا.وأقام الرئيس تبون احتفائية تكريمية على شرف البعثة الجزائرية الموفدة إلى جنوب تركيا وشمال سوريا، التي شاركت في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.وتضم البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.
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العالم العربي, تكريم, الجزائر
العالم العربي, تكريم, الجزائر

تبون يكرم أفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا... فيديو

13:10 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 05.03.2023)
© Sputnik . Suhaib Omaraya"سبوتنيك" تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب
سبوتنيك تواكب محاولات فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت أنقاض أحد الأبنية حي المشارقة بمدينة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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كرّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الموفدين إلى سويا وتركيا.
ومنح تبون، اليوم الأحد خلال احتفالية لتكريم البعثة بقصر المؤتمرات في العاصمة، وسام الاستحقاق الوطني برتبة "عشير" لأفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا.
وأقام الرئيس تبون احتفائية تكريمية على شرف البعثة الجزائرية الموفدة إلى جنوب تركيا وشمال سوريا، التي شاركت في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.
وتضم البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.
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