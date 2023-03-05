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جبهة "الخلاص الوطني" تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة... صور
جبهة "الخلاص الوطني" تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة... صور
نظمت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، تظاهرة، اليوم الأحد، في العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الرغم من عدم الترخيص... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:12+0000
2023-03-05T12:12+0000
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وعمد منظمو التظاهرة إلى اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها العناصر الأمنية أمام الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس.وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط ما أسموه بالانقلاب وتنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تولت تأمين تظاهرة، اليوم الأحد، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة في ظروف عادية.وقالت الوزارة في بيان إن "عملية التأمين جرت وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، على الرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التظاهر المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة".وذكرت وزارة الداخلية أنه تم إبلاغ النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك.وتعيش تونس أزمات سياسية متتالية عقب قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، حيث أقال حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان القائم، وأجرى مؤخرا انتخابات برلمانية، قاطعتها معظم القوى السياسية في البلاد مشككة في نتائجها.
https://sputnikarabic.ae/20230303/اتحاد-الشغل-التونسي-لـسبوتنيك-نختلف-مع-الرئيس-في-ثلاثة-ملفات-ونرفض-مشاركة-النهضة-تظاهرات-الغد-1074281701.html
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العالم العربي, الأخبار, تونس
العالم العربي, الأخبار, تونس

جبهة "الخلاص الوطني" تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة... صور

12:12 GMT 05.03.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
 جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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نظمت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، تظاهرة، اليوم الأحد، في العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الرغم من عدم الترخيص لها من طرف السلطات.
وعمد منظمو التظاهرة إلى اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها العناصر الأمنية أمام الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس.
© Sputnik . Mariam.Gadera جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
 جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
© Sputnik . Mariam.Gadera جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
 جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
© Sputnik . Mariam.Gadera جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
 جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
© Sputnik . Mariam.Gadera جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
 جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
© Sputnik . Mariam.Gadera جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
 جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
1/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
2/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
3/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
4/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
5/5
© Sputnik . Mariam.Gadera
جبهة الخلاص الوطني تتظاهر في العاصمة التونسية تنديدا بالاعتقالات الأخيرة
وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط ما أسموه بالانقلاب وتنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تولت تأمين تظاهرة، اليوم الأحد، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة في ظروف عادية.
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وقالت الوزارة في بيان إن "عملية التأمين جرت وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، على الرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التظاهر المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة".
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم إبلاغ النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك.
وتعيش تونس أزمات سياسية متتالية عقب قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، حيث أقال حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان القائم، وأجرى مؤخرا انتخابات برلمانية، قاطعتها معظم القوى السياسية في البلاد مشككة في نتائجها.
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