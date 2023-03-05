https://sputnikarabic.ae/20230305/دمشق-نطالب-واشنطن-بالتوقف-عن-انتهاكاتها-الممنهجة-والمستمرة-للقانون-الدولي-1074343981.html

دمشق: نطالب واشنطن بالتوقف عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي

دمشق: نطالب واشنطن بالتوقف عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي

أدانت السلطات السورية بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سوريا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T12:38+0000

2023-03-05T12:38+0000

2023-03-05T12:38+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

إدانة

الجيش الأمريكي

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "تدين سوريا بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية، وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها"، وفق وكالة "سانا".كما أشار المصدر إلى أن دمشق تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.وأعلنت سوريا، أمس السبت، أن قوات الجيش الأمريكي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في العراق.وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن رتلا يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية.كما خرجت 34 آلية أخرى على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.

https://sputnikarabic.ae/20230304/أمريكا-تسرق-شحنة-جديدة-من-النفط-السوري-وتنقله-إلى-قواعدها-في-العراق-1074305312.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إدانة, الجيش الأمريكي