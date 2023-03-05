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https://sputnikarabic.ae/20230305/دمشق-نطالب-واشنطن-بالتوقف-عن-انتهاكاتها-الممنهجة-والمستمرة-للقانون-الدولي-1074343981.html
دمشق: نطالب واشنطن بالتوقف عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي
دمشق: نطالب واشنطن بالتوقف عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي
أدانت السلطات السورية بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سوريا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:38+0000
2023-03-05T12:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إدانة
الجيش الأمريكي
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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "تدين سوريا بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية، وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها"، وفق وكالة "سانا".كما أشار المصدر إلى أن دمشق تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.وأعلنت سوريا، أمس السبت، أن قوات الجيش الأمريكي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في العراق.وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن رتلا يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية.كما خرجت 34 آلية أخرى على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/أمريكا-تسرق-شحنة-جديدة-من-النفط-السوري-وتنقله-إلى-قواعدها-في-العراق-1074305312.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إدانة, الجيش الأمريكي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إدانة, الجيش الأمريكي

دمشق: نطالب واشنطن بالتوقف عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي

12:38 GMT 05.03.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أدانت السلطات السورية بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سوريا.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "تدين سوريا بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية، وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها"، وفق وكالة "سانا".
وأضاف المصدر أن "سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فوراً عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية"، موضحا أن "سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها".
كما أشار المصدر إلى أن دمشق تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأعلنت سوريا، أمس السبت، أن قوات الجيش الأمريكي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في العراق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن رتلا يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية.
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
أمريكا تسرق شحنة جديدة من النفط السوري وتنقله إلى قواعدها في العراق
أمس, 11:52 GMT
كما خرجت 34 آلية أخرى على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.
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