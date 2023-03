https://sputnikarabic.ae/20230305/مفيد-للرجال-وموجود-بوفرة-في-الطماطم-5-فوائد-صحية-رائعة-لليكوبين-1074350429.html

مفيد للرجال وموجود بوفرة في الطماطم... 5 فوائد صحية رائعة لليكوبين

مفيد للرجال وموجود بوفرة في الطماطم... 5 فوائد صحية رائعة لليكوبين

الليكوبين، المعروف أيضا باسم كاروتين، مسؤول عن اللون الوردي أو الأحمر للأطعمة مثل الطماطم والبطيخ والفلفل الأحمر الحلو. يمكن أن يحسن صحة العظام ويعمل كمضاد قوي... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T15:18+0000

2023-03-05T15:18+0000

2023-03-05T15:33+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

علوم

الأخبار

أمراض القلب والسكري والضغط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067961210_0:29:1987:1147_1920x0_80_0_0_0179840ec0e569a9b36a8686eafd2795.jpg

الفوائد الصحية لليكوبينالليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة ويساعد على موازنة نشاط الجذور الحرة في الجسم، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة. على سبيل المثال، هناك أدلة كافية على أنه يلعب دورا في صحة العظام، وفق موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.1.صحة العظامهناك أدلة متزايدة على أن الليكوبين يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة العظام. اكتشف الباحثون أن تلك المادة تغير نشاط العديد من الجينات التي تدعم كثافة العظام، مما يعطي العظام قوة.2. صحة القلب والأوعية الدمويةقد تدعم الخصائص المضادة للأكسدة في الليكوبين صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.3. علاج العقموفقا لدراسة، ثبت أن الليكوبين يزيد من عدد الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 70%. قد تساعد صفات الليكوبين المضادة للأكسدة في تحسين جودة الحيوانات المنوية. نظرا لأن المادة الكيميائية تقلل من فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا، فإنها يمكن أن تعزز الصحة الإنجابية بشكل أكبر.4. تأخير شيخوخة الجلداستخدام فيتامين C الموضعي أو مصل مضاد للأكسدة على بشرتك يمكن أن يساعد في إبطاء الشيخوخة الطبيعية وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. وفقا للدراسة، فإن الكاروتينات الرئيسية (تسمى مضادات الأكسدة) الموجودة في كل من الجلد والبلازما هي الليكوبين وبيتا كاروتين، وهو ما يفسر سبب استخدامها بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة.5. يساعد في شفاء حروق الشمسأظهر الليكوبين في الدراسات قدرته على الحماية من الحمامي (الاحمرار السطحي للجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية). الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تكون فعالة في إزالة الجذور الحرة.أفضل مصادر الليكوبين الغذائيةيوجد الليكوبين في جميع الأطعمة الطبيعية ذات اللون الوردي الغني إلى الأحمر. الطماطم هي المصدر الأكثر وفرة للليكوبين، وكلما نضجت الطماطم، زادت نسبة الليكوبين التي تحتوي عليها. ومع ذلك، يمكن أيضا العثور على هذه المغذيات في مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى، مثل الجوافة والبطيخ والبابايا والجريب فروت الوردي، والفلفل الأحمر الحلو المطبوخ.

https://sputnikarabic.ae/20210724/عناصر-غذائية-مفيدة-لصحة-العظام-ليست-الكالسيوم-وفيتامين-د-فيديو-1049649538.html

https://sputnikarabic.ae/20230205/بينها-البيض-والطماطم-أفضل-9-أطعمة-ومشروبات-لصحة-القلب-1073136396.html

https://sputnikarabic.ae/20210410/أفضل-7-أطعمة-لتحسين-خصوبة-الرجال-1048644630.html

https://sputnikarabic.ae/20210720/6-أطعمة-شائعة-تؤخر-الشيخوخة-بحسب-العلماء---1049620123.html

https://sputnikarabic.ae/20210728/كيف-تعالج-حروق-الشمس-بـ4-طرق؟-1049689685.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, علوم, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط