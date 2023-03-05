https://sputnikarabic.ae/20230305/نجاح-تعويم-سفينة-حاويات-متجهة-إلى-البرتغال-جنحت-في-قناة-السويس-1074357250.html
نجاح تعويم سفينة حاويات متجهة إلى البرتغال جنحت في قناة السويس
نجاح تعويم سفينة حاويات متجهة إلى البرتغال جنحت في قناة السويس
كشفت هيئة قناة السويس عن نجاح تعويم سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" واستئناف عبورها في رحلتها نحو البرتغال قادمة من ماليزيا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T19:01+0000
2023-03-05T19:01+0000
2023-03-05T19:04+0000
العالم العربي
قناة السويس
مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
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ووجه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة في القناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكل معتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.وكان أسامة ربيع، قد أعلن، قبل قليل، أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL"، التي جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها المتجهة إلى البرتغال قادمة من ماليزيا.وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي، الإخطار بجنوح السفينة عند الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع بأربع قاطرات لتعويم السفينة، شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، ومن المقرر انضمام القاطرة (بركة 1) للمشاركة في أعمال التعويم.وأكد الفريق ربيع، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قناة السويس, مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
العالم العربي, قناة السويس, مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
نجاح تعويم سفينة حاويات متجهة إلى البرتغال جنحت في قناة السويس
19:01 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 19:04 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
كشفت هيئة قناة السويس عن نجاح تعويم سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" واستئناف عبورها في رحلتها نحو البرتغال قادمة من ماليزيا.
ووجه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة في القناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكل معتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.
وكان أسامة ربيع، قد أعلن، قبل قليل، أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL"، التي جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها المتجهة إلى البرتغال قادمة من ماليزيا.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي، الإخطار بجنوح السفينة عند الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع بأربع قاطرات لتعويم السفينة، شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، ومن المقرر انضمام القاطرة (بركة 1) للمشاركة في أعمال التعويم.
وأكد الفريق ربيع، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.