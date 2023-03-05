https://sputnikarabic.ae/20230305/وكالة-الصين-تحقق-انتصارا-على-الفقر-خلال-الخمس-سنوات-الماضية-1074331600.html
وكالة: الصين تحقق انتصارا على الفقر خلال السنوات الخمس الماضية
وكالة: الصين تحقق انتصارا على الفقر خلال السنوات الخمس الماضية
ذكر تقرير عمل الحكومة المُقدم، اليوم الأحد، إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أن الصين حققت انتصارا في المعركة الحاسمة ضد الفقر ضمن الإطار الزمني المحدد،... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T03:45+0000
2023-03-05T03:45+0000
2023-03-05T03:45+0000
الصين
العالم
الحد من الفقر
الفقر
دعم الفقراء
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وأضاف التقرير أن البلاد عملت على تقوية الإنجازات في مجال تخفيف حدة الفقر وتعزيز إحياء نهوض المناطق الريفية على مدار السنوات الخمس الماضية، وفقا لوكالة "شينخوا".وأشار التقرير إلى أنه وعقب القضاء على الفقر المدقع، ظلت السياسات الرئيسية لتخفيف حدة الفقر دون تغيير إلى حد كبير خلال الفترة الانتقالية.وقال التقرير، "لقد أنشأنا آليات فعالة للمراقبة والمساعدة لتجنيب الأشخاص الذين انتشلوا من براثن الفقر من الانزلاق إليها مرة أخرى، واتخذنا إجراءات قوية في الاستجابة للكوارث الطبيعية وكوفيد-19 لمنع أي عودة واسعة النطاق إلى الفقر".
https://sputnikarabic.ae/20230305/خلال-2023-برلمان-الصين-يؤكد-العزم-على-النضال-بحزم-ضد-استقلال-تايوان-1074331460.html
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الصين, العالم, الحد من الفقر, الفقر, دعم الفقراء
الصين, العالم, الحد من الفقر, الفقر, دعم الفقراء
وكالة: الصين تحقق انتصارا على الفقر خلال السنوات الخمس الماضية
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ذكر تقرير عمل الحكومة المُقدم، اليوم الأحد، إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أن الصين حققت انتصارا في المعركة الحاسمة ضد الفقر ضمن الإطار الزمني المحدد، وعملت على توطيد الإنجازات المحققة في تخفيف حدة الفقر والبناء عليها.
وأضاف التقرير أن البلاد عملت على تقوية الإنجازات في مجال تخفيف حدة الفقر
وتعزيز إحياء نهوض المناطق الريفية على مدار السنوات الخمس الماضية، وفقا لوكالة "شينخوا".
وأشار التقرير إلى أنه وعقب القضاء على الفقر المدقع، ظلت السياسات الرئيسية لتخفيف حدة الفقر
دون تغيير إلى حد كبير خلال الفترة الانتقالية.
وقال التقرير، "لقد أنشأنا آليات فعالة للمراقبة والمساعدة لتجنيب الأشخاص الذين انتشلوا من براثن الفقر من الانزلاق إليها مرة أخرى، واتخذنا إجراءات قوية في الاستجابة للكوارث الطبيعية وكوفيد-19 لمنع أي عودة واسعة النطاق إلى الفقر".