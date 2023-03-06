https://sputnikarabic.ae/20230306/السلطات-السعودية-تسمح-باستقدام-10-مهن-جديدة-إحداها-خاص-بالنساء-1074403309.html
السلطات السعودية تسمح باستقدام 10 مهن جديدة.. إحداها خاص بالنساء
السلطات السعودية تسمح باستقدام 10 مهن جديدة.. إحداها خاص بالنساء
أعلنت السلطات السعودية، عن إتاحتها استقدام 10 مهن جديدة، منها واحدة تخص النساء فقط. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T20:27+0000
2023-03-06T20:27+0000
2023-03-06T20:27+0000
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العالم العربي
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ووفق ما نشرته وزارة الموارد البشرية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد أتاحت استقدام 10 مهن جديدة، من خلال منصة "مساند".وقالت الوزارة: "تم إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة متاحة للإستقدام تتناسب مع احتياجك"، وذلك في سياق تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكةوحسب منشور الوزارة عبر تويتر فإن تلك المهن هي: عامل عناية شخصية، وحارس منزلي، ومدرس خاص، وخياط منزلي، ومدير منزل، ومزارع منزلي، وقهوجي منزلي، وسفرجي منزلي، ومباشر منزلي، وأخصائي نطق وسمع خاص، ومساعد شخصي، وعامل مساند".يشار إلى أن منصة "مساند" تعمل على "تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، إذ تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين، وغير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة المكتب".طالع أيضا: من بينها "صيانة السيارات"...مهن جديدة تقبل عليها الفتيات في السعودية
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السلطات السعودية تسمح باستقدام 10 مهن جديدة.. إحداها خاص بالنساء
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أعلنت السلطات السعودية، عن إتاحتها استقدام 10 مهن جديدة، منها واحدة تخص النساء فقط.
ووفق ما نشرته وزارة الموارد البشرية السعودية
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد أتاحت استقدام 10 مهن جديدة، من خلال منصة "مساند".
وقالت الوزارة: "تم إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة متاحة للإستقدام تتناسب
مع احتياجك"، وذلك في سياق تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة
وحسب منشور الوزارة عبر تويتر فإن تلك المهن هي: عامل عناية شخصية، وحارس منزلي، ومدرس خاص، وخياط منزلي، ومدير منزل، ومزارع منزلي، وقهوجي منزلي، وسفرجي منزلي، ومباشر منزلي، وأخصائي نطق وسمع خاص، ومساعد شخصي، وعامل مساند".
كما استحدثت الوزارة إتاحة استقدام مهنة خاصة بالنساء، وهي "سائقة خاصة"، حيث يمكن استقدامها لهذا الغرض.
يشار إلى أن منصة "مساند" تعمل على "تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، إذ تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من
استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين، وغير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة المكتب".