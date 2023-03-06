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https://sputnikarabic.ae/20230306/السوداني-سياسة-العراق-متوازنة-في-العلاقات-الدولية-1074385430.html
السوداني: سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية
السوداني: سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:04+0000
2023-03-06T13:04+0000
العالم العربي
العراق
رئيس الوزراء العراقي
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفاد بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "استقبل وفد البرلمان الأوروبي، إذ جرى عرض مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف أبواب التعاون المشترك، والتباحث في آليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية، وآثار التغيّر المناخي".وأوضح رئيس مجلس الوزراء "منهج العراق باتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية، مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه العراق في مراحل مختلفة".من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي "تأييدهم ودعم دولهم للجهود العراقية المبذولة في مجال الإصلاح، معربين عن الرغبة الأوروبية الجادة في عقد شراكة مع العراق، تصب في مسار التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".
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العالم العربي, العراق, رئيس الوزراء العراقي, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, العراق, رئيس الوزراء العراقي, أخبار الاتحاد الأوروبي

السوداني: سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية

13:04 GMT 06.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية.
وأفاد بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "استقبل وفد البرلمان الأوروبي، إذ جرى عرض مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف أبواب التعاون المشترك، والتباحث في آليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية، وآثار التغيّر المناخي".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء "منهج العراق باتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية، مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه العراق في مراحل مختلفة".

كما أكد "أهمية الجهود الدولية الداعمة للعراق في تنفيذ برنامجه الحكومي، وتقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي".

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي "تأييدهم ودعم دولهم للجهود العراقية المبذولة في مجال الإصلاح، معربين عن الرغبة الأوروبية الجادة في عقد شراكة مع العراق، تصب في مسار التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".
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