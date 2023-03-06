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الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230306/الكرملين-يعلق-على-أنباء-زيارة-الأسد-إلى-موسكو--1074376954.html
الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:53+0000
2023-03-06T10:25+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال بسيكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".وتابع بيسكوف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر لم تسمّه في الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا في منتصف مارس/ آذار الجاري.ونقلت الصحيفة الروسية آراء طرحها بعض الخبراء، أشاروا فيها إلى أن الأسد وبوتين قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال الذي ضرب البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-من-غير-المرجح-أن-يلتقي-أردوغان-بالأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1074363379.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو

09:53 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 06.03.2023)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле
Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin /
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت المحدد، وليس في وقت مسبق.
وقال بسيكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".
وتابع بيسكوف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".

"لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
مستشار بالرئاسة التركية: من غير المرجح أن يلتقي أردوغان بالأسد قبل الانتخابات الرئاسية
05:59 GMT
ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر لم تسمّه في الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا في منتصف مارس/ آذار الجاري.
ونقلت الصحيفة الروسية آراء طرحها بعض الخبراء، أشاروا فيها إلى أن الأسد وبوتين قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال الذي ضرب البلاد.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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