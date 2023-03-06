https://sputnikarabic.ae/20230306/الكرملين-يعلق-على-أنباء-زيارة-الأسد-إلى-موسكو--1074376954.html
الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:53+0000
2023-03-06T09:53+0000
2023-03-06T10:25+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101609/57/1016095771_0:0:2705:1523_1920x0_80_0_0_9b12615bb4f33c8f683deb4e6cc43dc4.jpg
وقال بسيكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".وتابع بيسكوف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر لم تسمّه في الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا في منتصف مارس/ آذار الجاري.ونقلت الصحيفة الروسية آراء طرحها بعض الخبراء، أشاروا فيها إلى أن الأسد وبوتين قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال الذي ضرب البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-من-غير-المرجح-أن-يلتقي-أردوغان-بالأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1074363379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101609/57/1016095771_0:0:2705:2029_1920x0_80_0_0_02c8d49c0fb20f71c925b2470c3e53c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو
09:53 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 10:25 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت المحدد، وليس في وقت مسبق.
وقال بسيكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".
وتابع بيسكوف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".
"لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر لم تسمّه في الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا في منتصف مارس/ آذار الجاري.
ونقلت الصحيفة الروسية آراء طرحها بعض الخبراء، أشاروا فيها إلى أن الأسد وبوتين قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال الذي ضرب البلاد.