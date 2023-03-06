https://sputnikarabic.ae/20230306/الكرملين-يعلق-على-أنباء-زيارة-الأسد-إلى-موسكو--1074376954.html

الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو

الكرملين يعلق على أنباء زيارة الأسد إلى موسكو

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T09:53+0000

2023-03-06T09:53+0000

2023-03-06T10:25+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال بسيكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".وتابع بيسكوف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق".ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر لم تسمّه في الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا في منتصف مارس/ آذار الجاري.ونقلت الصحيفة الروسية آراء طرحها بعض الخبراء، أشاروا فيها إلى أن الأسد وبوتين قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال الذي ضرب البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-بالرئاسة-التركية-من-غير-المرجح-أن-يلتقي-أردوغان-بالأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1074363379.html

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