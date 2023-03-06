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https://sputnikarabic.ae/20230306/حميميم-توزع-مساعدات-إغاثية-للأيتام-في-اللاذقية-فيديو-وصور-1074384125.html
"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية... فيديو وصور
"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية... فيديو وصور
قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، اليوم، مساعدات إنسانية لجمعية المساعي الخيرية ودار الأيتام في اللاذقية، في إطار المساعدات الإنسانية الروسية اليومية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T12:25+0000
2023-03-06T12:25+0000
تقارير سبوتنيك
مساعدة
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قاعدة حميميم
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أنه تم تقديم 6 أطنان من المساعدات الإنسانية الروسية للأطفال الأيتام في الدار، تضمنت الحليب وحفاضات للأطفال و أطعمة للأطفال والألبسة والبطانيات والفرشات، بالإضافة لمواد غذائية أساسية كالرز والسكر والدقيق والزيت والمعلبات ومستلزمات أخرى ضرورية.وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في القاعدة النقيب أنطون ديو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما تم توزيعه اليوم من مساعدات لجمعية المساعي الخيرية ودار الأيتام في اللاذقية، هو جزء من المساعدات الروسية المتواصلة".بدوره، أكد رئيس جمعية المساعي الخيرية فواز دالي في تصريح لـ "سبوتنيك" على أهمية المساعدات الروسية المقدمة للجمعية ولدار الأيتام ولمركز الإيواء، الذي يضم 50 شخصا بين أطفال ومقيمين معهم من المتضررين جراء الزلزال، بالإضافة لاستضافة عائلات متضررة من الزلزال كانوا يقطنون بجوار الدار.وأكد دالي أن المساعدات الروسية المقدمة ضرورية جدًا في هذه المرحلة للاستجابة لكارثة الزلزال، وأضاف: "نحن على المدى البعيد بحاجة لأجهزة طاقة شمسية لأهميتها في عمل المستوصف الموجود في الجمعية، ولتأمين الكهرباء ليلاً للأطفال".
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تقارير سبوتنيك, مساعدة, أخبار سوريا اليوم, قاعدة حميميم
تقارير سبوتنيك, مساعدة, أخبار سوريا اليوم, قاعدة حميميم

"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية... فيديو وصور

12:25 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Monzer Said"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
حميميم توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Monzer Said
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قدم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، اليوم، مساعدات إنسانية لجمعية المساعي الخيرية ودار الأيتام في اللاذقية، في إطار المساعدات الإنسانية الروسية اليومية إلى سوريا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أنه تم تقديم 6 أطنان من المساعدات الإنسانية الروسية للأطفال الأيتام في الدار، تضمنت الحليب وحفاضات للأطفال و أطعمة للأطفال والألبسة والبطانيات والفرشات، بالإضافة لمواد غذائية أساسية كالرز والسكر والدقيق والزيت والمعلبات ومستلزمات أخرى ضرورية.
© Sputnik . Monzer Said"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
حميميم توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في القاعدة النقيب أنطون ديو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ما تم توزيعه اليوم من مساعدات لجمعية المساعي الخيرية ودار الأيتام في اللاذقية، هو جزء من المساعدات الروسية المتواصلة".

وأضاف: "مستمرون بدعم الشعب السوري الصديق وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لتجاوز كارثة الزلزال وتداعياته، مشيرًا إلى المواد الغذائية والإغاثية المختلفة التي يتم تقديمها لمساعدة المتضررين".

© Sputnik . Monzer Said"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
حميميم توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
بدوره، أكد رئيس جمعية المساعي الخيرية فواز دالي في تصريح لـ "سبوتنيك" على أهمية المساعدات الروسية المقدمة للجمعية ولدار الأيتام ولمركز الإيواء، الذي يضم 50 شخصا بين أطفال ومقيمين معهم من المتضررين جراء الزلزال، بالإضافة لاستضافة عائلات متضررة من الزلزال كانوا يقطنون بجوار الدار.
© Sputnik . Monzer Said"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
حميميم توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said

وأضاف دالي: "قدمنا للاطفال والعائلات المتضررة حسب إمكانياتنا البسيطة، لكننا بحاحة للدعم، معربًا عن شكره لروسيا قيادة وشعبًا لوقوفها إلى جانب الشعب السوري ومساعدته في تجاوز محنته الراهنة".

© Sputnik . Monzer Said"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
حميميم توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
"حميميم" توزع مساعدات إغاثية للأيتام في اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
وأكد دالي أن المساعدات الروسية المقدمة ضرورية جدًا في هذه المرحلة للاستجابة لكارثة الزلزال، وأضاف: "نحن على المدى البعيد بحاجة لأجهزة طاقة شمسية لأهميتها في عمل المستوصف الموجود في الجمعية، ولتأمين الكهرباء ليلاً للأطفال".
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