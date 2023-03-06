https://sputnikarabic.ae/20230306/زاخاروفا-موسكو-مستعدة-للوفاء-بالتزاماتها-بصفقة-الحبوب-حال-التزام-الأطراف-المشاركة-بها-1074361970.html

زاخاروفا: موسكو مستعدة للوفاء بالتزاماتها بصفقة الحبوب حال التزام الأطراف المشاركة بها

زاخاروفا: موسكو مستعدة للوفاء بالتزاماتها بصفقة الحبوب حال التزام الأطراف المشاركة بها

أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لديها استعداد للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في حالة التزام باقي... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T01:22+0000

2023-03-06T01:22+0000

2023-03-06T01:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ماريا زاخاروفا

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موسكو - سبوتنيك. وأفادت زاخاروفا، اليوم الأحد، في تصريحات لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، "هذا الاتفاق ملزم لعدة أطراف، وليس لطرف واحد فقط، يقابله الجانب الآخر بالتلاعب والمكائد. لقد أوفينا بالتزاماتنا وسنفي بها في جميع الاتفاقات".وأشار بوتين في أوائل سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا. مؤكدًا أن موسكو مستعدة لتزويد الدول الأكثر فقراً مجانًا بحجم الحبوب المطلوب والمخصص لها بموجب صفقة الحبوب.تنتهي "صفقة الحبوب" في 18 مارس/آذار. وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق إن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من "الصفقة". وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوقت قد حان للتوقف عن اللعب بورقة الطعام"، حيث تذهب حصة الأسد من الحبوب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا، وليس للدول الأشد فقراً.يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. مركز التنسيق المشترك في اسطنبول هو المسؤول عن تنسيق حركة السفن. انتهى العقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكنه يعني تمديدًا تلقائيًا لمدة 120 يومًا حتى 18 مارس، إذا لم يعترض أي من الطرفين. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "لم ترد مثل هذه الاعتراضات"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.تعتبر صفقة الحبوب نفسها جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم تنفيذه. في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-بلاده-تبذل-جهودا-لتمديد-صفقة-الحبوب-1074337122.html

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ماريا زاخاروفا, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار تركيا اليوم