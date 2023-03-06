https://sputnikarabic.ae/20230306/شنقريحة-رغم-محاولات-التشويش-تظل-الجزائر-رقما-مهما-في-المعادلة-الأفريقية-1074386348.html
شنقريحة: رغم محاولات التشويش تظل الجزائر رقما مهما في المعادلة الأفريقية
شنقريحة: رغم محاولات التشويش تظل الجزائر رقما مهما في المعادلة الأفريقية
صرح رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر و"رغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية"، تظل رقما مهما في المعادلة... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:32+0000
2023-03-06T13:32+0000
2023-03-06T13:32+0000
العالم العربي
وزارة الدفاع الجزائرية
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وقال شنقريحة في كلمة له خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة: "إن الجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية، تظل رقما مهما في المعادلة الأفريقية وفاعلا أساسيا في هذا المجال الحيوي".وتابع "في هذا الإطار بالذات، تندرج المساعي الحثيثة التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في مجال تعزيز دور الجزائر الإقليمي، والحفاظ على مكانتها المرموقة على الساحة الأفريقية، التي تتجلى في الاحترام الذي تحظى به لدى معظم دول القارة وشعوبها، وذلك بالنظر للمقاربات الحكيمة التي لطالما تبنتها الدولة الجزائرية منذ استقلالها، تجاه القضايا العادلة في القارة وفي العالم، ووقوفها الدائم إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وزارة الدفاع الجزائرية
العالم العربي, وزارة الدفاع الجزائرية
شنقريحة: رغم محاولات التشويش تظل الجزائر رقما مهما في المعادلة الأفريقية
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صرح رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر و"رغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية"، تظل رقما مهما في المعادلة الأفريقية.
وقال شنقريحة في كلمة له خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة: "إن الجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية، تظل رقما مهما في المعادلة الأفريقية وفاعلا أساسيا في هذا المجال الحيوي".
"الجزائر الواعية بتداعيات حالة اللاإستقرار السائدة في محيطها القريب على أمنها وعلى مقومات شعبها، تسعى دائما لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار".
السعيد شنقريحة
رئيس الأركان الجزائري
وتابع "في هذا الإطار بالذات، تندرج المساعي الحثيثة التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في مجال تعزيز دور الجزائر الإقليمي، والحفاظ على مكانتها المرموقة على الساحة الأفريقية، التي تتجلى في الاحترام الذي تحظى به لدى معظم دول القارة وشعوبها، وذلك بالنظر للمقاربات الحكيمة التي لطالما تبنتها الدولة الجزائرية منذ استقلالها، تجاه القضايا العادلة في القارة وفي العالم، ووقوفها الدائم إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها".