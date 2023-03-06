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https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-البنتاغون-السابق-ماكغريغور-يؤكد-انهيار-أوكرانيا-كدولة-1074401234.html
مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة
مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة
صرح المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا انهارت بالفعل كدولة. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T18:52+0000
2023-03-06T18:52+0000
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وقال ماكغريغور في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع "يوتيوب"، إن "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل".وأشار إلى أن 40%من المدن والبنى التحتية الأوكرانية دمرت، وأن القاعدة الصناعية بأكملها وكل شيء له ثمن حقيقي "أصبح جزءا من روسيا الاتحادية".في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بعد خسارة أوكرانيا، ستتخلى واشنطن عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع فريقه.
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العالم, أخبار أوكرانيا, زلزال
العالم, أخبار أوكرانيا, زلزال

مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة

18:52 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikovمراهق على خلفية دمار خلّفه قصف بقرية لوزوفوي في جمهورية دونيتسك، أوكرانيا
مراهق على خلفية دمار خلّفه قصف بقرية لوزوفوي في جمهورية دونيتسك، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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صرح المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا انهارت بالفعل كدولة.
وقال ماكغريغور في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع "يوتيوب"، إن "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل".
وأشار إلى أن 40%من المدن والبنى التحتية الأوكرانية دمرت، وأن القاعدة الصناعية بأكملها وكل شيء له ثمن حقيقي "أصبح جزءا من روسيا الاتحادية".

وأضاف ماكغريغور أنه خلال العام غادر ملايين الأشخاص البلاد، وانخفض عدد سكانها من 38 مليونا إلى حوالي 18-22.

في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بعد خسارة أوكرانيا، ستتخلى واشنطن عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع فريقه.
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