https://sputnikarabic.ae/20230306/مستشار-البنتاغون-السابق-ماكغريغور-يؤكد-انهيار-أوكرانيا-كدولة-1074401234.html
مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة
مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة
صرح المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا انهارت بالفعل كدولة. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T18:52+0000
2023-03-06T18:52+0000
2023-03-06T18:52+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
زلزال
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وقال ماكغريغور في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع "يوتيوب"، إن "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل".وأشار إلى أن 40%من المدن والبنى التحتية الأوكرانية دمرت، وأن القاعدة الصناعية بأكملها وكل شيء له ثمن حقيقي "أصبح جزءا من روسيا الاتحادية".في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بعد خسارة أوكرانيا، ستتخلى واشنطن عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع فريقه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, زلزال
العالم, أخبار أوكرانيا, زلزال
مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة
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صرح المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا انهارت بالفعل كدولة.
وقال ماكغريغور في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع "يوتيوب"، إن "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل".
وأشار إلى أن 40%من المدن والبنى التحتية الأوكرانية دمرت، وأن القاعدة الصناعية بأكملها وكل شيء له ثمن حقيقي "أصبح جزءا من روسيا الاتحادية".
وأضاف ماكغريغور أنه خلال العام غادر ملايين الأشخاص البلاد، وانخفض عدد سكانها من 38 مليونا إلى حوالي 18-22.
في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بعد خسارة أوكرانيا، ستتخلى واشنطن عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع فريقه.