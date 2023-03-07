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الإمارات تقدم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية
الإمارات تقدم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية
وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:54+0000
2023-03-07T18:54+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء توجيه الرئيس الإماراتي، بعد لقائه زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، اليوم الثلاثاء.وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد وجه بتقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية لصالح أحد المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة أولينا زيلينسكا الخيرية.وأضافت أن المبلغ سيخصص لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية".وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.من جانبه، أكد بن زايد أن بلاده لن تدخر جهداً في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار

الإمارات تقدم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية

18:54 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء توجيه الرئيس الإماراتي، بعد لقائه زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد وجه بتقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية لصالح أحد المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة أولينا زيلينسكا الخيرية.
وأضافت أن المبلغ سيخصص لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية".
وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.
من جانبه، أكد بن زايد أن بلاده لن تدخر جهداً في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.
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