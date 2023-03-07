https://sputnikarabic.ae/20230307/الإمارات-تقدم-4-ملايين-دولار-لرعاية-الأطفال-المتضررين-من-الأزمة-الأوكرانية-1074455256.html
الإمارات تقدم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية
الإمارات تقدم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية
وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T18:54+0000
2023-03-07T18:54+0000
2023-03-07T18:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار أوكرانيا
العالم العربي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f26d23d17e5b74541c12be6f5e453ad.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء توجيه الرئيس الإماراتي، بعد لقائه زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، اليوم الثلاثاء.وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد وجه بتقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية لصالح أحد المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة أولينا زيلينسكا الخيرية.وأضافت أن المبلغ سيخصص لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية".وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.من جانبه، أكد بن زايد أن بلاده لن تدخر جهداً في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c211e0fa49703c2e422b5310a83d9ee1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
الإمارات تقدم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء توجيه الرئيس الإماراتي، بعد لقائه زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد وجه بتقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية
لصالح أحد المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة أولينا زيلينسكا الخيرية.
وأضافت أن المبلغ سيخصص لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية".
وأشارت إلى أن ذلك سيسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.
من جانبه، أكد بن زايد
أن بلاده لن تدخر جهداً في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.