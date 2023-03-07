https://sputnikarabic.ae/20230307/الصين-توضح-حقيقة-تبنيها-دبلوماسية-محارب-الذئب-1074418988.html
الصين توضح حقيقة تبنيها "دبلوماسية محارب الذئب"
الصين توضح حقيقة تبنيها "دبلوماسية محارب الذئب"
دحض وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، المزاعم القائلة بأن بكين تبنت ما يسمى بـ"دبلوماسية محارب الذئب". 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T09:42+0000
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وأضاف تشين في كلمة له على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في بكين، أن "مصطلح "دبلوماسية محارب الذئب" هو فخ سردي، وأولئك الذي صاغوه ونصبوه إما أنهم يجهلون الصين ودبلوماسيتها، أو أنهم مدفوعون بأجندة خفية في تجاهل للحقائق"، وفقا لشبكة "سي جي تي إن" الحكومية الصينية.وفيما أكد وزير الخارجية الصيني، أنه "لا يوجد نقص في اللطف وحسن النية في الدبلوماسية الصينية"، فقد شدد أنه "عندما تواجه "أبناء آوى أو ذئاب"، فلن يكون أمام الدبلوماسيين الصينيين خيار سوى مواجهتهم مباشرة لحماية الوطن الأم".وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إسناد منصب وزير خارجية البلاد للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تشين جانغ، ليحل محل وانغ يي.
https://sputnikarabic.ae/20230307/تقرير-واشنطن-غير-مستعدة-لمواجهة-الصين-وروسيا-صواريخها-ستنفد-خلال-أسبوع-1074417173.html
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سبوتنيك عربي
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين توضح حقيقة تبنيها "دبلوماسية محارب الذئب"
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دحض وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، المزاعم القائلة بأن بكين تبنت ما يسمى بـ"دبلوماسية محارب الذئب".
وأضاف تشين في كلمة له على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في بكين، أن "مصطلح "دبلوماسية محارب الذئب" هو فخ سردي، وأولئك الذي صاغوه ونصبوه إما أنهم يجهلون الصين ودبلوماسيتها، أو أنهم مدفوعون بأجندة خفية في تجاهل للحقائق"، وفقا لشبكة
"سي جي تي إن" الحكومية الصينية.
وفيما أكد وزير الخارجية الصيني
، أنه "لا يوجد نقص في اللطف وحسن النية في الدبلوماسية الصينية"، فقد شدد أنه "عندما تواجه "أبناء آوى أو ذئاب"، فلن يكون أمام الدبلوماسيين الصينيين خيار سوى مواجهتهم مباشرة لحماية الوطن الأم".
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي قررت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إسناد منصب وزير خارجية البلاد للسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، تشين جانغ، ليحل محل وانغ يي.