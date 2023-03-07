https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الخارجية-الصيني-يحذر-أمريكا-من-تكرار-سيناريو-أزمة-أوكرانيا-في-آسيا-1074409142.html

وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا

وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا

حذر وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، "أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا"، نافيا أن تكون بلاده قدمت أسلحة لأي من طرفي الأزمة هناك. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T07:25+0000

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2023-03-07T07:25+0000

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وقال جانغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تقوم دائما بحكمها الخاص وتقرر موقفها بشكل مستقل، بين الحرب والسلام، اخترنا السلام، وبين العقوبات والحوار، اخترنا الحوار".وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، هي محاولة لتشكيل تكتل يهدف لإثارة المواجهة من خلال التخطيط لإنشاء نسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي"، متابعا: "لا يجب أن يكون هناك أزمة مشابهة لأزمة أوكرانيا في آسيا".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230226/إيران-تؤيد-وثيقة-الصين-حول-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-وتعتبر-عناصرها-كافية-لبدء-المفاوضات-1074042924.html

https://sputnikarabic.ae/20230307/الصين-تتحدث-عن-لحظة-حرجة-في-أوكرانيا-ويد-خفية-تدفع-لإطالة-الأزمة-1074407266.html

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