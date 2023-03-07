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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الخارجية-الصيني-يحذر-أمريكا-من-تكرار-سيناريو-أزمة-أوكرانيا-في-آسيا-1074409142.html
وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا
وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا
حذر وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، "أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا"، نافيا أن تكون بلاده قدمت أسلحة لأي من طرفي الأزمة هناك. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T07:25+0000
2023-03-07T07:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جانغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تقوم دائما بحكمها الخاص وتقرر موقفها بشكل مستقل، بين الحرب والسلام، اخترنا السلام، وبين العقوبات والحوار، اخترنا الحوار".وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، هي محاولة لتشكيل تكتل يهدف لإثارة المواجهة من خلال التخطيط لإنشاء نسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي"، متابعا: "لا يجب أن يكون هناك أزمة مشابهة لأزمة أوكرانيا في آسيا".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/إيران-تؤيد-وثيقة-الصين-حول-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-وتعتبر-عناصرها-كافية-لبدء-المفاوضات-1074042924.html
https://sputnikarabic.ae/20230307/الصين-تتحدث-عن-لحظة-حرجة-في-أوكرانيا-ويد-خفية-تدفع-لإطالة-الأزمة-1074407266.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الصيني يحذر أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا

07:25 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / -
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حذر وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الثلاثاء، "أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا"، نافيا أن تكون بلاده قدمت أسلحة لأي من طرفي الأزمة هناك.
وقال جانغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تقوم دائما بحكمها الخاص وتقرر موقفها بشكل مستقل، بين الحرب والسلام، اخترنا السلام، وبين العقوبات والحوار، اخترنا الحوار".
وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، هي محاولة لتشكيل تكتل يهدف لإثارة المواجهة من خلال التخطيط لإنشاء نسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي"، متابعا: "لا يجب أن يكون هناك أزمة مشابهة لأزمة أوكرانيا في آسيا".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
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إيران تؤيد وثيقة الصين حول تسوية الأزمة في أوكرانيا وتعتبر عناصرها كافية لبدء المفاوضات
26 فبراير, 19:00 GMT
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، دعت إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وزير الخارجية الصيني تشين جانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء، 7 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
الصين تتحدث عن "لحظة حرجة" في أوكرانيا و"يد خفية" تدفع لإطالة الأزمة
05:28 GMT
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
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