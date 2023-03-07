https://sputnikarabic.ae/20230307/تعيين-محمد-بن-عبد-الرحمن-آل-ثاني-رئيسا-جديدا-لمجلس-الوزراء-القطري-1074416587.html
أمير قطر يعين وزير الخارجية رئيسا جديدا للوزراء
أمير قطر يعين وزير الخارجية رئيسا جديدا للوزراء
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T08:55+0000
2023-03-07T08:55+0000
2023-03-07T09:27+0000
قطر
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وأعلن الديوان الأميري، عبر بيان له، أن "سمو الأمير أصدر أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء".وقضى الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، بأن "يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".يأتي ذلك بعدما أصدر أمير قطر أمرا أميريا رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.يشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الأخبار, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الأخبار, العالم العربي
أمير قطر يعين وزير الخارجية رئيسا جديدا للوزراء
08:55 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعلن الديوان الأميري، عبر بيان له، أن "سمو الأمير أصدر أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء".
وقضى الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، بأن "يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".
يأتي ذلك بعدما أصدر أمير قطر أمرا أميريا رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة
بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
يشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن
كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.