https://sputnikarabic.ae/20230307/هل-تمهد-واشنطن-لضربة-عسكرية-ضد-طهران-من-العراق؟-1074434966.html
هل تمهد واشنطن لضربة عسكرية ضد طهران من العراق؟
هل تمهد واشنطن لضربة عسكرية ضد طهران من العراق؟
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" عدة مواضيع: استمرار المعارك في أرتيوموفسك والصين تشير إلى يد خفية تسهم في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، الخارجية... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T14:21+0000
2023-03-07T14:21+0000
2023-03-07T14:21+0000
راديو
بلا قيود
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هل تمهد واشنطن لضربة عسكرية ضد طهران من العراق
هل تمهد واشنطن لضربة عسكرية ضد طهران من العراق
يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارات مكثفة في المنطقة العربية من الأردن لمصر والعراق وإسرائيل وأيضا زيارة رئيس هيئة الأركان السرية للقاعدة الأمريكية غير الشرعية في سوريا، فيما يرى مراقبون أنها تمهد لضربة عسكرية ضد إيران.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد حسين خليق لـ"بلا قيود":بدوره، قال الباحث في السياسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، كاظم ياور:خبير سياسي: لدى حكومة نتنياهو أزمة داخلية عميقة وستهرب للأمام وتصعيد واسعحذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر دعوات منظمات يهودية وصفتها بالمتطرفة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، كما استنكرت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا لمواصلة هدم منازل للفلسطينيين بالقدس في شهر رمضان المبارك، فكيف سيكون الرّد الإسرائيلي وهل سيكون هناك تدخل دولي عاجل لحل الأزمة؟.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الفلسطينية، الدكتور عبد المُهدي مطاوع لبرنامج "بلا قيـود":وأشار المطاوع إلىالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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بلا قيود, аудио
هل تمهد واشنطن لضربة عسكرية ضد طهران من العراق؟
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" عدة مواضيع: استمرار المعارك في أرتيوموفسك والصين تشير إلى يد خفية تسهم في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير وتطالب بتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، هل زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة موجهة ضد إيران، مساعدات إنسانية إغاثية من وكالة "سبوتنيك" لضحايا زلزال سوريا.
يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارات مكثفة في المنطقة العربية من الأردن لمصر والعراق وإسرائيل وأيضا زيارة رئيس هيئة الأركان السرية للقاعدة الأمريكية غير الشرعية في سوريا، فيما يرى مراقبون أنها تمهد لضربة عسكرية ضد إيران.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد حسين خليق لـ"بلا قيود":
"لا أستبعد أي محاولة أمريكية لإشاعة مواجهة عسكرية لأن هناك أزمة حقيقة تعاني منها الولايات المتحدة لأسباب مختلفة، منها ما يحدث في أوكرانيا، والأزمة الداخلية الإسرائيلية، فهناك خطر وجودي يهدد العدو الإسرائيلي، لذلك تحاول الولايات المتحدة توجيه البوصلة لخارج نقاط ضعفها، ولا ننسى التصاعد الاقتصادي لروسيا والصين في المنطقة، ومحاولة إيران الخروج من العقوبات، كما أن سوريا هي الأخرى بدأت تتماشى مع هذا الواقع الجديد بعد الزلزال، لذلك فإن أي ضربة عسكرية لإيران سيتم الرد عليها، ولديها القدرة الكافية لمنع وصول الصواريخ المتطورة إلى الداخل الإيراني، كما أن هذا الأمر سيجعل كل المحور في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي".
بدوره، قال الباحث في السياسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، كاظم ياور:
"لا توجد اتفاقية واضحة المعالم بين العراق والولايات المتحدة بهذا الشأن، وهناك خطوط عامة شفهية متفق عليها، والقوات الأمريكية تظهر بالعلن التزامها بالسيادة والقوانين والدستور العراقي الذي يمنع استخدام أراضيه لضرب جيران العراق بأي شكل من الأشكال، ولكن مع ذلك، في الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية المتفق عليها بين الجانبين، من حق القوات الأمريكية إذا تضررت مصالحها الأمنية، أو استهدفت، الرد على هذه المصادر، أي أنه يوجد مجال للاجتهاد في هذا الأمر".
خبير سياسي: لدى حكومة نتنياهو أزمة داخلية عميقة وستهرب للأمام وتصعيد واسع
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر دعوات منظمات يهودية وصفتها بالمتطرفة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، كما استنكرت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا لمواصلة هدم منازل للفلسطينيين بالقدس في شهر رمضان المبارك، فكيف سيكون الرّد الإسرائيلي وهل سيكون هناك تدخل دولي عاجل لحل الأزمة؟.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الفلسطينية، الدكتور عبد المُهدي مطاوع لبرنامج "بلا قيـود":
"لا أستغرب من هذا السلوك بتاتا، فهذا أمر متوقع من حكومة يمينية متطرفة، تضع في أولى أولوياتها في إطار كيفية تحقيق الهدف الرئيسي وهي أراضي أكثر وفلسطينيين أقل، ولتحقيق ذلك تتبع عدة استراتيجيات، جزء منها الإجراءات الحكومية في التعامل مع أبناء الأرض وسنّ قوانين تضيّق على الفلسطينيين، وجزء أيضا، استغلال المستوطنات في إطار تبادل الأدوار للقيام بهذه الاستفزازات".
"أن بن غفير وسموتريتش لديهما مخطط يريدان إنجازه في أسرع وقت ممكن، وحتى هذه التصريحات وما يحدث في القدس هو جزء من التخطيط، استفزاز الفلسطينيين وهدم المنازل وحتى ما خرجت به تفاهمات العقبة لم تستطع هذه الحكومة الالتزام بها لساعة واحدة، لأنها عكس برنامج حكومة نتنياهو، وبالتالي إذا التزمت بها سيتفكك الائتلاف".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...