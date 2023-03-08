https://sputnikarabic.ae/20230308/أنصار-الله-التحالف-يماطل-في-تسيير-الرحلات-من-مطار-صنعاء-نحو-القاهرة-والهند-1074493129.html

"أنصار الله": التحالف يماطل في تسيير الرحلات من مطار صنعاء نحو القاهرة والهند

"أنصار الله": التحالف يماطل في تسيير الرحلات من مطار صنعاء نحو القاهرة والهند

اتهم وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الوهاب الدرة، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، بالمماطلة في... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T20:18+0000

2023-03-08T20:18+0000

2023-03-08T20:18+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أنصار الله

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062300885_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_19c84232b16bc63eb89e57067e31025e.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال الدرة حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "بذلنا كامل الجهود لسد الذرائع وتسيير الرحلات من مطار صنعاء نحو القاهرة والهند دون جدوى، وتحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] لا زال يماطل".وأضاف: "جدولة الرحلات نحو القاهرة جرى تعطيلها في اللحظات الأخيرة، ونحمل المسؤولية تحالف العدوان".ودعا "الدرة"، طيران "اليمنية" الناقل الوطني في اليمن، إلى "تقديم إيضاحات للرأي العام حول أسباب عدم تشغيل وجهتي الهند والقاهرة وإخلاء ساحته كفرصة أخيرة"، و"العمل بمهنية وتسيير الرحلات من مطار صنعاء أسوة بباقي المطارات المحلية".وأكد وزير النقل في حكومة "الإنقاذ"، أن "ثلاث رحلات أسبوعياً نحو وجهة وحيدة صنعاء - عمّان، لا تسد الاحتياج وخاصة للمرضى المستعصي علاجهم في الداخل بعد 8 سنوات من الحصار والعدوان".من جانبه، كشف مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن حكومة "الإنقاذ" كانت توصلت إلى توافق مع التحالف لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مطار عمّان وفتح وجهات جديدة للرحلات خلال التهدئة، متهماً التحالف بعدم الالتزام بذلك.وقال الشايف، وفقاً لتلفزيون "المسيرة"، إن "مطار صنعاء لا يزال واقعا تحت الحصار، وهو شبه مغلق، باستثناء وجهة سفر وحيدة مقيدة ومحدودة"، مضيفا "الرحلات نحو الأردن لا تمثل سوى 10% مما جرى الاتفاق عليه خلال الهدنة أو فترة خفض التصعيد القائمة ضمن 5 وجهات جرى التوافق عليها".ورأى أن "لا جدية لدى التحالف بشأن ما تم الاتفاق عليه لناحية زيادة عدد الرحلات نحو الأردن أو فتح وجهات جديدة من مطار صنعاء"، مشيرا إلى أن "مطار صنعاء كان قبيل الحصار يسير رحلات نحو 50 وجهة دولية وعدد المسافرين يتجاوز 5 آلاف يومياً".وأكد مدير مطار صنعاء الدولي "جاهزية المطار فنياً لتشغيل الرحلات"، معتبراً أن "التعطيل هو سياسي من قبل التحالف".وفي 16 أيار/مايو الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة المتضمن السماح برحلتين جويتين أسبوعياً إلى الأردن ومصر، إلا أنها اقتصرت فقط على العاصمة الأردنية عمّان.وتتواصل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، رغم انقضاء الهدنة الأممية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ويفرض التحالف العربي، منذ التاسع من آب/ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220523/الخارجية-المصرية-تعلن-الموافقة-على-تسيير-رحلات-جوية-بين-القاهرة-وصنعاء-لتثبيت-الهدنة-1062639742.html

https://sputnikarabic.ae/20220601/وصول-أول-رحلة-يمنية-إلى-مطار-القاهرة-بعد-توقف-دام-6-سنوات-1062955145.html

https://sputnikarabic.ae/20220515/اليمن-إعلان-موعد-بدء-الرحلات-الجوية-بين-صنعاء-وعمان-1062253625.html

https://sputnikarabic.ae/20230308/أنصار-الله-اليمنية-تحذر-من-خوضها-معركة-فاصلة-1074486307.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الأخبار