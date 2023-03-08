https://sputnikarabic.ae/20230308/أنصار-الله-اليمنية-تحذر-من-خوضها-معركة-فاصلة-1074486307.html

"أنصار الله" اليمنية تحذر من خوضها "معركة فاصلة"

"أنصار الله" اليمنية تحذر من خوضها "معركة فاصلة"

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها ستخوض معركة فاصلة لإنهاء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ورفع قيوده التي يفرضها على المنافذ التي... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T16:08+0000

2023-03-08T16:08+0000

2023-03-08T16:08+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

السعودية

الأخبار

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048844667_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_1e14bded5108f9ee7b730fc0702ed54e.jpg

القاهرة– سبوتنيك. وذكر عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي، عبر تويتر، "قد لا تنجح المفاوضات ونضطر لخوض معركة فاصلة لإنهاء العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي] ورفع الحصار".ورأى البخيتي أن التواجد الأمريكي في اليمن هو امتداد لعمليات التحالف العربي، بقوله: "تجلت حقيقة العدوان للجميع، ومشاهد القوات الأمريكية والبريطانية وهي تصول وتجول في المحافظات المحتلة التي يسيطر عليها التحالف خلف أظهر من يقاتلون في صف العدو لم تعد خافية على أحد".وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع في اليمن الذي تسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.ويوم الجمعة الماضي، ناقش قادة من البحرية الأمريكية مع نظرائهم من خفر السواحل اليمني، خلال زيارة إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة اليمنية شرق البلاد، "جهود الأمن البحري الإقليمي والفرص المستقبلية لتعميق التعاون البحري الثنائي والمتعدد الأطراف".وأواخر فبراير الماضي، كشف زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، عن بناء الولايات المتحدة قواعد عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، معتبرا أنه "عدوان واحتلال غير مقبول"، وشدد على "عدم السماح بأي تواجد عسكري أمريكي أو بريطاني في اليمن".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230308/مجلس-القيادة-اليمني-يلوح-بالعودة-للخيار-العسكري-في-مواجهة-أنصار-الله-1074483272.html

https://sputnikarabic.ae/20230308/محمد-بن-سلمان-ندعم-جهود-التوصل-لحل-سياسي-في-اليمن-1074463000.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, الأخبار, أنصار الله