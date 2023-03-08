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أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران
https://sputnikarabic.ae/20230308/أنقرة-العمل-جار-على-عقد-اجتماع-رباعي-لوزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وروسيا-وإيران-1074468342.html
أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران
أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أنقرة، إن "العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا".من جانبه، قال عبد اللهيان، إنه يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة.
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العالم, العالم العربي

أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران

09:56 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 08.03.2023)
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
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يتبع
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال اجتماع صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أنقرة، إن "العمل جار على عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية تركيا وإيران وسوريا وروسيا".

وأوضح تشاووش أوغلو، أن الاجتماع سيعقد بدعوة من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فني الأسبوع المقبل، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية.

من جانبه، قال عبد اللهيان، إنه يتوقع زيارة نظيره التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة.
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