https://sputnikarabic.ae/20230308/إيران-نحتفظ-بحق-الرد-ضد-أي-إجراءت-سلبية-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1074465828.html

إيران: نحتفظ بحق الرد ضد أي إجراءت سلبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران: نحتفظ بحق الرد ضد أي إجراءت سلبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري، أن بلاده "تحتفظ بحق الرد ضد أي إجراءت سلبية تتخذ ضدها". 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T08:42+0000

2023-03-08T08:42+0000

2023-03-08T08:42+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وقال نذيري، في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن "إيران تلتزم بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي معلومات تحتاجها ضمن الأطر الملزمة قانونياً"، مضيفا أن "تقرير وكالة الطاقة الدولية يوضح أنّ نسبة التخصيب هي بنسبة 60%".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أكد الاثنين الماضي، أنه "اتفق مع كبار المسؤولين الإيرانيين على نقاط كثيرة قبل زيارته إلى طهران الأسبوع الجاري".وقال غروسي، في كلمته خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران وافقت على السماح للوكالة بالمضي قدما في إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية"، مؤكدا أن "فريقا فنيا من الوكالة سيذهب إلى طهران قريبا"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وأضاف: "وبحثت معهم مسألة الانتقال لمرحلة النتائج الملموسة، وأنا بانتظار عقد المباحثات التقنية بفارغ الصبر وتنفيذ التوافقات التي حصلت في الأيام الأخيرة"، مرحبا بـ"الضمانات التي قدمها الإيرانيون لحل القضايا العالقة وبرغبتهم لتحقيق تقدّم في هذا المجال".وتابع: "فيما يخص فوردو ستراقب الوكالة المنشأة بشكل شبه يومي"، مؤكدا أن "عودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية ستخلق جوا إيجابيا للعودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي".وختم غروسي بالقول: "نحن في بداية مرحلة جديدة ووصلنا إلى مجموعة من الاتفاقات مع إيران والأمور تمضي بخطى ثابتة ولكن بحذر فأنا لست متفائلا ولا متشائما بشأن الملف الإيراني ولكننا نمضي على مسار بناء".وأعلنت إيران، السبت الماضي، "اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي".كما أعربت أيضا عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة "غير المعلنة" التي عُثر فيها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.وزار غروسي إيران خلال الأيام الماضية والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.وقال غروسي إنه "لمس إرادة جادة لدى المسؤولين في إيران تجاه المفاوضات النووية وإحياء الاتفاق النووي من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-الخارجية-السعودي-الاتفاق-النووي-مع-إيران-ليس-مثاليا-ويجب-مشاركة-الرياض-في-المفاوضات-1074462200.html

https://sputnikarabic.ae/20230303/عبد-اللهيان-الأمريكيون-ليسوا-قادرين-على-اتخاذ-قرار-شجاع-للعودة-إلى-الاتفاق-النووي-1074249265.html

https://sputnikarabic.ae/20230307/غروسي-تهديدات-إسرائيل-بضرب-المواقع-النووية-الإيرانية-مخالفة-للقوانين-الدولية-1074422081.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم