https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الإسباني-يعدل-موعد-مباراة-برشلونة-وريال-مدريد-في-نصف-نهائي-الكأس-1074478002.html
الاتحاد الإسباني يعدل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس
الاتحاد الإسباني يعدل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعديل موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T13:34+0000
2023-03-08T13:34+0000
2023-03-08T13:35+0000
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وقال الاتحاد الإسباني في بيان اليوم الأربعاء، تقديم موعد المباراة لمدة ساعة.وبهذا ينطلق الكلاسيكو في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 توقيت غرينتش)، بعدما كان مقررا له أن ينطلق في العاشرة.ووفقا لتقارير إبانية، فإن تقديم الموعد يأتي لتجنب امتداد المباراة إلى اليوم التالي حال الوصول إلى وقت إضافي وركلات ترجيح، حيث أن اللقاء يقام عشية إحدى الإجازات الرسمية في إسبانيا.ومن المقرر أن يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد، يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "كامب نو".يذكر أن برشلونة وضع قدما في المباراة النهائية، بعد أن فاز على ملعب ريال مدريد ذهابا بهدف دون رد.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, كأس ملك إسبانيا, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, كأس ملك إسبانيا, منوعات, الأخبار
الاتحاد الإسباني يعدل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس
13:34 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 13:35 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعديل موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان اليوم الأربعاء، تقديم موعد المباراة لمدة ساعة.
وبهذا ينطلق الكلاسيكو
في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 توقيت غرينتش)، بعدما كان مقررا له أن ينطلق في العاشرة.
ووفقا لتقارير إبانية، فإن تقديم الموعد يأتي لتجنب امتداد المباراة إلى اليوم التالي حال الوصول إلى وقت إضافي وركلات ترجيح، حيث أن اللقاء يقام عشية إحدى الإجازات الرسمية في إسبانيا.
ومن المقرر أن يستضيف برشلونة
غريمه ريال مدريد، يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "كامب نو".
يذكر أن برشلونة وضع قدما في المباراة النهائية، بعد أن فاز على ملعب ريال مدريد
ذهابا بهدف دون رد.