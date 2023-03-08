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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/السفارة-الروسية-في-واشنطن-التسريبات-حول-هجوم-نورد-ستريم-الإرهابي-مصممة-لإخفاء-الحقيقة-1074461806.html
السفارة الروسية في واشنطن: التسريبات حول هجوم "نورد ستريم" الإرهابي مصممة لإخفاء الحقيقة
السفارة الروسية في واشنطن: التسريبات حول هجوم "نورد ستريم" الإرهابي مصممة لإخفاء الحقيقة
قال أندريه ليدينيف، وزير مستشار السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسيين الروس يرون تقارير وسائل الإعلام الغربية حول تورط جماعة... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T05:57+0000
2023-03-08T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
التيار الشمالي
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة أشارت إلى أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" نفذت هجمات العام الفائت على خطوط أنابيب "نورد ستريم".وبعد بضع ساعات، ذكرت صحيفة "زيت" الألمانية أن المحققين حددوا السفينة المستخدمة لتنفيذ الهجوم على خطوط الأنابيب.وقال ليدينيف في بيان نشر في قناة "تلغرام" التابعة للسفارة: "ليس لدينا ثقة في "نزاهة" استنتاجات الاستخبارات الأمريكية. نحن نعتبر "التسريبات" المجهولة ليست أكثر من محاولة لإرباك أولئك الذين يحاولون بصدق الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة الفظيعة، وتحويل اللوم عن رجال الدولة الذين أمروا ونسقوا الهجمات في بحر البلطيق إلى بعض الأفراد المجردين".وأضاف: "نحن مقتنعون بأن العدالة ستسود في النهاية. إننا لن ندخر جهدا حتى يحدث هذا".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بيسكوف-على-الدول-المشاركة-في-نورد-ستريم-أن-تطلب-تحقيقا-سريعا-وشفافا-في-الهجوم--1074461356.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة الروسية في واشنطن: التسريبات حول هجوم "نورد ستريم" الإرهابي مصممة لإخفاء الحقيقة

05:57 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew / السفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew /
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قال أندريه ليدينيف، وزير مستشار السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسيين الروس يرون تقارير وسائل الإعلام الغربية حول تورط جماعة مؤيدة لأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الروسية كمحاولة لتضليل التحقيق في الحادث.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة أشارت إلى أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" نفذت هجمات العام الفائت على خطوط أنابيب "نورد ستريم".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: على الدول المشاركة في "نورد ستريم" أن تطلب تحقيقا سريعا وشفافا في الهجوم
05:26 GMT
وبعد بضع ساعات، ذكرت صحيفة "زيت" الألمانية أن المحققين حددوا السفينة المستخدمة لتنفيذ الهجوم على خطوط الأنابيب.
وقال ليدينيف في بيان نشر في قناة "تلغرام" التابعة للسفارة: "ليس لدينا ثقة في "نزاهة" استنتاجات الاستخبارات الأمريكية. نحن نعتبر "التسريبات" المجهولة ليست أكثر من محاولة لإرباك أولئك الذين يحاولون بصدق الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة الفظيعة، وتحويل اللوم عن رجال الدولة الذين أمروا ونسقوا الهجمات في بحر البلطيق إلى بعض الأفراد المجردين".
وأضاف: "نحن مقتنعون بأن العدالة ستسود في النهاية. إننا لن ندخر جهدا حتى يحدث هذا".
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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