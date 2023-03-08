https://sputnikarabic.ae/20230308/بينها-دول-خليجية-إعلام-شركة-إسرائيلية-تطور-أنظمة-تجسس-وتصدرها-لدول-أجنبية-1074488918.html
بينها دول خليجية.. إعلام: شركة إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية
بينها دول خليجية.. إعلام: شركة إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن شركة سايبر إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية، بينها دول خليجية. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T18:01+0000
2023-03-08T18:01+0000
2023-03-08T18:01+0000
إسرائيل
اختراق إلكتروني
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وذكرت صحيفة هآرتس، مساء يوم الأربعاء، أن شركة سايبر إسرائيلية نجحت في تطوير أنظمة تجسس وتصدرها إلى دول أجنبية، بينها دول خليجية.وأكدت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أن شركة السايبر الإسرائيلية تحمل اسم "NFV سيستيمز"، وقد تم التحقيق معها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتبين أنها تبيع برامجها التجسسية إلى دول أجنبية، خاصة الخليجية منها، دون ذكر اسم الدولة نفسها.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الشركة قامت ببيع برامجها التجسسية دون موافقة وزارة الدفاع أو الحصول على إذن منها، لافتة إلى أن تلك البرامج متخصصة في مواقع الهواتف المحمولة واختراق الهواتف الشخصية أيضا.ويذكر أن الشركة الإسرائيلية قد تم تأسيسها في العام 2015، ويقع مقرها في كفار سابا بتل أبيب، وهي متخصصة في تقنيات الاتصالات اللاسلكية.وجدير بالذكر أن شركات التجسس الإلكتروني الإسرائيلية ملزمة بالحصول على إذن من وزارة الدفاع الإسرائيلية لبيع منتجاتها في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20211228/مرعب-وخطير-كيف-يخترق-برنامج-إسرائيلي-هاتفك-بسهولة-شديدة-حتى-ولو-كان-آيفون-1054696321.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, اختراق إلكتروني, أخبار الخليج , الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, اختراق إلكتروني, أخبار الخليج , الأخبار, العالم العربي
بينها دول خليجية.. إعلام: شركة إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية
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زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن شركة سايبر إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية، بينها دول خليجية.
وذكرت صحيفة
هآرتس، مساء يوم الأربعاء، أن شركة سايبر إسرائيلية نجحت في تطوير أنظمة تجسس وتصدرها إلى دول أجنبية، بينها دول خليجية.
28 ديسمبر 2021, 11:17 GMT
وأكدت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أن شركة السايبر الإسرائيلية تحمل اسم "NFV سيستيمز"، وقد تم التحقيق معها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتبين أنها تبيع برامجها التجسسية إلى دول أجنبية، خاصة الخليجية منها، دون ذكر اسم الدولة نفسها.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الشركة قامت ببيع برامجها التجسسية
دون موافقة وزارة الدفاع أو الحصول على إذن منها، لافتة إلى أن تلك البرامج متخصصة في مواقع الهواتف المحمولة واختراق الهواتف الشخصية أيضا.
ويذكر أن الشركة الإسرائيلية قد تم تأسيسها في العام 2015، ويقع مقرها في كفار سابا بتل أبيب، وهي متخصصة في تقنيات الاتصالات اللاسلكية.
وجدير بالذكر أن شركات التجسس الإلكتروني الإسرائيلية ملزمة بالحصول على إذن من وزارة الدفاع الإسرائيلية
لبيع منتجاتها في الخارج.