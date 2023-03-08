https://sputnikarabic.ae/20230308/محمد-بن-سلمان-ندعم-جهود-التوصل-لحل-سياسي-في-اليمن-1074463000.html
محمد بن سلمان: ندعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن
محمد بن سلمان: ندعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T06:55+0000
2023-03-08T06:55+0000
2023-03-08T06:55+0000
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقائه، مساء الثلاثاء، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض.وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وأكدا على "استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني".كما تم التأكيد على دعم كل الجهود "للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب الأمم المتحدة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/قيادي-بالانتقالي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلاف-مع-الرئاسي-اليمني-ومطالب-تغيير-الحكومة-1074455622.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار اليمن الأن, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار اليمن الأن, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, الأخبار
محمد بن سلمان: ندعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقائه، مساء الثلاثاء، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وأكدا على "استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني".
كما تم التأكيد على دعم كل الجهود "للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".
ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم
، حسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن
، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.