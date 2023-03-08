https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-خارجية-مصر-إثيوبيا-مستمرة-في-ملء-وتشغيل-سد-النهضة-دون-اتفاق-ملزم--1074475725.html
وزير خارجية مصر: إثيوبيا مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم
وزير خارجية مصر: إثيوبيا مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم
اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بـ"الاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق ملزم". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:40+0000
2023-03-08T12:40+0000
2023-03-08T12:40+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_980d42f07660a3bffb27d4d9b4372267.jpg
وقال شكري، عقب تسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، إن "هناك خطرا للممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز أوجهها"، مؤكدا أن "هذه القضية محورية ذات أولوية متقدمة وله تبعات خطيرة على أمن مصر القومي".وأشار إلى "استمرار الحكومة الإثيوبية في العمل دون اتفاق ملزم قانوني ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، ما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021".وذكر شكري أن "مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل"، مشيرا إلى "تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا بالتخلي على سياساتها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي طرحت على مائدة التفاوض والتي أثبتت أنها تحقق المصالح الاقتصادية الإثيوبية بشكل كامل دون الافتئات على دول المصب".ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
https://sputnikarabic.ae/20230228/السودان-أجندات-خارجية-تريد-فرض-إملاءات-علينا-بخصوص-سد-النهضة-1074131069.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/وزير-الخارجية-السوداني-أجندات-خارجية-تريد-فرض-إملاءات-علينا-بخصوص-سد-النهضة-1074103610.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acba55037b2f61b355041e04754f8ffc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير خارجية مصر: إثيوبيا مستمرة في ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بـ"الاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق ملزم".
وقال شكري، عقب تسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب
، إن "هناك خطرا للممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز أوجهها"، مؤكدا أن "هذه القضية محورية ذات أولوية متقدمة وله تبعات خطيرة على أمن مصر القومي".
وأشار إلى "استمرار الحكومة الإثيوبية في العمل دون اتفاق ملزم قانوني ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، ما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021".
وذكر شكري أن "مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل"، مشيرا إلى "تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا بالتخلي على سياساتها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي طرحت على مائدة التفاوض والتي أثبتت أنها تحقق المصالح الاقتصادية الإثيوبية بشكل كامل دون الافتئات على دول المصب".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد
في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.