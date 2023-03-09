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https://sputnikarabic.ae/20230309/البرلمان-السويسري-يرفض-تصدير-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074511699.html
البرلمان السويسري يرفض تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
البرلمان السويسري يرفض تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
صوّت البرلمان السويسري ضد اقتراح بتعديل حظر على إعادة تصدير الأسلحة من سويسرا للمساعدة العسكرية لأوكرانيا. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T11:29+0000
2023-03-09T11:29+0000
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ورفض البرلمان السويسري، الاثنين الماضي، القرار بتصويت 23 مقابل 18 وامتناع عضوين عن التصويت، وفقا لشبكة "د ب أ"وكانت ألمانيا قد طلبت، في وقت سابق، من سويسرا بيعها 96 دبابة "ليوبارد 2" من احتياطي الجيش السويسري ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.كما رفض برلمانيون سويسريون، أمس الأربعاء، طلبا بالسماح لألمانيا بإرسال قذائف دبابات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.وأبقى تصويت المجلس الوطني السويسري بدلا من ذلك على قواعد تصدير صارمة، بموجب قانون العتاد الحربي في البلاد، والذي يمنع أي دولة تشتري أسلحة أو ذخيرة من الشركات السويسرية، إرسال هذه المنتجات إلى دول منخرطة في نزاع دولي.يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدةً أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو, أخبار ألمانيا

البرلمان السويسري يرفض تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

11:29 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / US AIRFORCEقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / US AIRFORCE
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صوّت البرلمان السويسري ضد اقتراح بتعديل حظر على إعادة تصدير الأسلحة من سويسرا للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ورفض البرلمان السويسري، الاثنين الماضي، القرار بتصويت 23 مقابل 18 وامتناع عضوين عن التصويت، وفقا لشبكة "د ب أ"
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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وكانت ألمانيا قد طلبت، في وقت سابق، من سويسرا بيعها 96 دبابة "ليوبارد 2" من احتياطي الجيش السويسري ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف.
كما رفض برلمانيون سويسريون، أمس الأربعاء، طلبا بالسماح لألمانيا بإرسال قذائف دبابات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وأبقى تصويت المجلس الوطني السويسري بدلا من ذلك على قواعد تصدير صارمة، بموجب قانون العتاد الحربي في البلاد، والذي يمنع أي دولة تشتري أسلحة أو ذخيرة من الشركات السويسرية، إرسال هذه المنتجات إلى دول منخرطة في نزاع دولي.
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدةً أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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