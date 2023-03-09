عربي
https://sputnikarabic.ae/20230309/روبوت-شات-جي-بي-تي-يكشف-عن-توقعاته-لمستقبل-الاقتصاد-الروسي-1074521044.html
روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي
روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي
تنبأ روبوت المحادثة الآلي "شات جي بي تي" بماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في المستقبل، على الرغم من التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T15:51+0000
2023-03-09T15:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_0:0:1107:623_1920x0_80_0_0_eb6dd5cd598aa69abe43c9a5c54665de.jpg
وتواصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مع روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي واستفسرت منه عن توقعاته المستقبيلة بالنسبة للاقتصاد الروسي.وأضاف روبوت الدردشة أن "روسيا لديها اقتصاد كبير، لافتا إلى أنها تمتلك موارد كبيرة واحتياطيات كبيرة من المعادن، من ضمنها النفط والغاز". وتابع: "كل هذا يسمح لموسكو بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والتغلب على تأثير العوامل الخارجية".وأوضح أن روسيا تواجه تحديات اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار النفط والغاز والعقوبات ونمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء لفترة طويلة. ومع ذلك، في العام السابق، أكد الروبوت أن روسيا حققت نموا اقتصاديا إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، والذي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة طلب المستهلكين وتدابير الدعم الحكومي. وأشار روبوت الدردشة أيضا إلى العقوبات باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية للاقتصاد الروسي، لكنه اعترف بأن هناك آراء متناقضة تماما بين الخبراء الدوليين في هذا الشأن. وأردف: "يعتقد البعض أن العقوبات كان أضرت أيضا باقتصادات الدول الغربية، بينما يقول آخرون إن العقوبات هي وسيلة فعالة للضغط على روسيا وحماية مصالح الغرب".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-الاقتصاد-الروسي-ظهر-أقوى-بكثير-مما-اعتقده-الغرب-1073816438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_74:0:1058:738_1920x0_80_0_0_49c6ac8c61ffe48e414118533635602b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي

15:51 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج المحادثة الصناعي "شات جي بي تي"
برنامج المحادثة الصناعي شات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
تابعنا عبرTelegram
تنبأ روبوت المحادثة الآلي "شات جي بي تي" بماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في المستقبل، على الرغم من التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي.
وتواصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مع روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي واستفسرت منه عن توقعاته المستقبيلة بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وتوقع "شات بوت" متحدثا بالروسية أن "الاقتصاد الروسي سيكون قادرا على التعامل مع التحديات".
وأضاف روبوت الدردشة أن "روسيا لديها اقتصاد كبير، لافتا إلى أنها تمتلك موارد كبيرة واحتياطيات كبيرة من المعادن، من ضمنها النفط والغاز".
وتابع: "كل هذا يسمح لموسكو بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والتغلب على تأثير العوامل الخارجية".
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
بوتين: الاقتصاد الروسي ظهر أقوى بكثير مما اعتقده الغرب
21 فبراير, 10:13 GMT
وأوضح أن روسيا تواجه تحديات اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار النفط والغاز والعقوبات ونمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء لفترة طويلة.
ومع ذلك، في العام السابق، أكد الروبوت أن روسيا حققت نموا اقتصاديا إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، والذي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة طلب المستهلكين وتدابير الدعم الحكومي.
وأشار روبوت الدردشة أيضا إلى العقوبات باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية للاقتصاد الروسي، لكنه اعترف بأن هناك آراء متناقضة تماما بين الخبراء الدوليين في هذا الشأن.
وأردف: "يعتقد البعض أن العقوبات كان أضرت أيضا باقتصادات الدول الغربية، بينما يقول آخرون إن العقوبات هي وسيلة فعالة للضغط على روسيا وحماية مصالح الغرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала