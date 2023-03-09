https://sputnikarabic.ae/20230309/روبوت-شات-جي-بي-تي-يكشف-عن-توقعاته-لمستقبل-الاقتصاد-الروسي-1074521044.html
روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي
روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي
تنبأ روبوت المحادثة الآلي "شات جي بي تي" بماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في المستقبل، على الرغم من التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T15:51+0000
2023-03-09T15:51+0000
2023-03-09T15:51+0000
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وتواصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مع روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي واستفسرت منه عن توقعاته المستقبيلة بالنسبة للاقتصاد الروسي.وأضاف روبوت الدردشة أن "روسيا لديها اقتصاد كبير، لافتا إلى أنها تمتلك موارد كبيرة واحتياطيات كبيرة من المعادن، من ضمنها النفط والغاز". وتابع: "كل هذا يسمح لموسكو بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والتغلب على تأثير العوامل الخارجية".وأوضح أن روسيا تواجه تحديات اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار النفط والغاز والعقوبات ونمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء لفترة طويلة. ومع ذلك، في العام السابق، أكد الروبوت أن روسيا حققت نموا اقتصاديا إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، والذي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة طلب المستهلكين وتدابير الدعم الحكومي. وأشار روبوت الدردشة أيضا إلى العقوبات باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية للاقتصاد الروسي، لكنه اعترف بأن هناك آراء متناقضة تماما بين الخبراء الدوليين في هذا الشأن. وأردف: "يعتقد البعض أن العقوبات كان أضرت أيضا باقتصادات الدول الغربية، بينما يقول آخرون إن العقوبات هي وسيلة فعالة للضغط على روسيا وحماية مصالح الغرب".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-الاقتصاد-الروسي-ظهر-أقوى-بكثير-مما-اعتقده-الغرب-1073816438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي
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تنبأ روبوت المحادثة الآلي "شات جي بي تي" بماذا ينتظر الاقتصاد الروسي في المستقبل، على الرغم من التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي.
وتواصلت
وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مع روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي واستفسرت منه عن توقعاته المستقبيلة بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وتوقع "شات بوت" متحدثا بالروسية أن "الاقتصاد الروسي سيكون قادرا على التعامل مع التحديات".
وأضاف روبوت الدردشة أن "روسيا
لديها اقتصاد كبير، لافتا إلى أنها تمتلك موارد كبيرة واحتياطيات كبيرة من المعادن، من ضمنها النفط والغاز".
وتابع: "كل هذا يسمح لموسكو بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والتغلب على تأثير العوامل الخارجية".
وأوضح أن روسيا تواجه تحديات اقتصادية، منها ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار النفط والغاز والعقوبات ونمو الناتج المحلي الإجمالي البطيء لفترة طويلة.
ومع ذلك، في العام السابق، أكد الروبوت أن روسيا حققت نموا اقتصاديا إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، والذي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة طلب المستهلكين وتدابير الدعم الحكومي.
وأشار روبوت الدردشة أيضا إلى العقوبات
باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية للاقتصاد الروسي، لكنه اعترف بأن هناك آراء متناقضة تماما بين الخبراء الدوليين في هذا الشأن.
وأردف: "يعتقد البعض أن العقوبات كان أضرت أيضا باقتصادات الدول الغربية، بينما يقول آخرون إن العقوبات هي وسيلة فعالة للضغط على روسيا وحماية مصالح الغرب".