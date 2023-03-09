عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/ممثلو-30-دولة-يبادرون-لكسر-الحصار-المفروض-على-سوريا-1074520778.html
ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا
ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا
نناقش في هذه الحلقة: تركيا تعرض وساطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا؛ لافروف يستقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو؛ الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T15:47+0000
2023-03-09T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074520348_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_188342fbcb02b7260f01ec5a6bf87715.png
ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا
ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا
شهدت مرحلة ما بعد الزلزال تعاطفا من عدة دول ومنظمات مع الشعب السوري والحالة المزرية التي وصل إليها، مطالبة برفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر، حيث ستتوجه سفينة على متنها ممثلين عن 30 دولة من الساحل اليوناني إلى ميناء اللاذقية.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي غسان يوسف لـ"حصاد الأسبوع":خبير: أوكرانيا تفشل محاولات تركيا لوقف إطلاق النار فيهاصرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لـ"سبوتنيك" أن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا، لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار.حول هذا الموضوع، تحدث من إسطنبول لـ "حصاد الأسبوع" المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074520348_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_6c07bccb4e19a900ce79ffdc4d0a537b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا

15:47 GMT 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا
تابعنا عبرTelegram
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: تركيا تعرض وساطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا؛ لافروف يستقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو؛ الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير وتطالب بتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل؛ مبادرات لرفع العقوبات عن سوريا؛ جهود تركية لتمديد "صفقة الحبوب" التي من المقرر أن تنتهي في 18 مارس/آذار الجاري.
شهدت مرحلة ما بعد الزلزال تعاطفا من عدة دول ومنظمات مع الشعب السوري والحالة المزرية التي وصل إليها، مطالبة برفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر، حيث ستتوجه سفينة على متنها ممثلين عن 30 دولة من الساحل اليوناني إلى ميناء اللاذقية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي غسان يوسف لـ"حصاد الأسبوع":
"ربما بعد الكارثة بدأت ولو بشكل خجول المبادرات الغربية التي تسهم بكسر هذا الحصار، فبعد أن تم إرسال طائرات الإغاثة في البداية إلى بيروت، عادت وأرسلت إلى المطارات السورية؛ وقدوم ممثلين لدول إلى سوريا، عمل رمزي لكسر الحصار من قبل المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في العالم، خاصة أن رفع بعض العقوبات لم يكن مجديا، وتقاعست الولايات المتحدة عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى داخل سيطرة الدولة أو خارجها، بل على العكس أرسلت رئيس هيئة أركانها إلى شمال شرق سوريا دون التنسيق مع الحكومة السورية، في محاولة لتكريس التقسيم، لهذا فإن المبادرات من اليونان جيدة لكن يجب أن تتبعها خطوات إضافية، وسمعنا أن الطيران اليوناني استأنف رحلاته من جديد مع دمشق، وهذا هام جدا لأن اليونان عضو بالاتحاد الأوروبي، ولا بد أن يكون هناك أصوات تتحدى واشنطن وتعصي الوصاية الأمريكية، لكن هل سيكون هناك كسر جدي من قبل دول معينة للحصار؟ وهل ستتم دعوة سوريا لحضور القمة العربية؟".

خبير: أوكرانيا تفشل محاولات تركيا لوقف إطلاق النار فيها

صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لـ"سبوتنيك" أن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا، لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار.
حول هذا الموضوع، تحدث من إسطنبول لـ "حصاد الأسبوع" المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو قائلا:

"تحاول تركيا أن توصل الطرفين إلى نقطة الالتقاء ولكن أوكرانيا ليست صاحبة قرار سيادي وتؤتمر بأوامر العواصم الغربية وإن القطب الروسي هو أس من أسس النظام الدولي واليوم تريد الإدارة الأمريكية ومن وراءها العواصم الغربية كسر هذا الأس الروسي وعزله ولكن لم يدركوا أن روسيا لن تخسر مهما كانت الأحوال ومهما طالت الحرب. اليوم نشهد امتعاضا ألمانيا ويؤكدون على ضرورة إيجاد الحلول لأن هذا يرهق الاقتصاد االأوروبي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала