ممثلو 30 دولة يبادرون لكسر الحصار المفروض على سوريا
نناقش في هذه الحلقة: تركيا تعرض وساطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا؛ لافروف يستقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو؛ الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير وتطالب بتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل؛ مبادرات لرفع العقوبات عن سوريا؛ جهود تركية لتمديد "صفقة الحبوب" التي من المقرر أن تنتهي في 18 مارس/آذار الجاري.
شهدت مرحلة ما بعد الزلزال تعاطفا من عدة دول ومنظمات مع الشعب السوري والحالة المزرية التي وصل إليها، مطالبة برفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر، حيث ستتوجه سفينة على متنها ممثلين عن 30 دولة من الساحل اليوناني إلى ميناء اللاذقية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي غسان يوسف لـ"حصاد الأسبوع":
"ربما بعد الكارثة بدأت ولو بشكل خجول المبادرات الغربية التي تسهم بكسر هذا الحصار، فبعد أن تم إرسال طائرات الإغاثة في البداية إلى بيروت، عادت وأرسلت إلى المطارات السورية؛ وقدوم ممثلين لدول إلى سوريا، عمل رمزي لكسر الحصار من قبل المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في العالم، خاصة أن رفع بعض العقوبات لم يكن مجديا، وتقاعست الولايات المتحدة عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى داخل سيطرة الدولة أو خارجها، بل على العكس أرسلت رئيس هيئة أركانها إلى شمال شرق سوريا دون التنسيق مع الحكومة السورية، في محاولة لتكريس التقسيم، لهذا فإن المبادرات من اليونان جيدة لكن يجب أن تتبعها خطوات إضافية، وسمعنا أن الطيران اليوناني استأنف رحلاته من جديد مع دمشق، وهذا هام جدا لأن اليونان عضو بالاتحاد الأوروبي، ولا بد أن يكون هناك أصوات تتحدى واشنطن وتعصي الوصاية الأمريكية، لكن هل سيكون هناك كسر جدي من قبل دول معينة للحصار؟ وهل ستتم دعوة سوريا لحضور القمة العربية؟".
خبير: أوكرانيا تفشل محاولات تركيا لوقف إطلاق النار فيها
صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لـ"سبوتنيك" أن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا، لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار.
حول هذا الموضوع، تحدث من إسطنبول لـ "حصاد الأسبوع" المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو قائلا:
"تحاول تركيا أن توصل الطرفين إلى نقطة الالتقاء ولكن أوكرانيا ليست صاحبة قرار سيادي وتؤتمر بأوامر العواصم الغربية وإن القطب الروسي هو أس من أسس النظام الدولي واليوم تريد الإدارة الأمريكية ومن وراءها العواصم الغربية كسر هذا الأس الروسي وعزله ولكن لم يدركوا أن روسيا لن تخسر مهما كانت الأحوال ومهما طالت الحرب. اليوم نشهد امتعاضا ألمانيا ويؤكدون على ضرورة إيجاد الحلول لأن هذا يرهق الاقتصاد االأوروبي".
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