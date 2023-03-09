https://sputnikarabic.ae/20230309/هل-تمهد-تصريحات-وزير-الخارجية-السعودي-لعودة-سوريا-للجامعة-العربية-1074517517.html

هل تمهد تصريحات وزير الخارجية السعودي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

هل تمهد تصريحات وزير الخارجية السعودي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن "هناك إجماع في العالم العربي على أن الوضع الراهن في سوريا غير مجدي، داعيا إلى إيجاد طريقة لتجاوز الوضع الراهن، مع... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T14:02+0000

2023-03-09T14:02+0000

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هل تمهد تصريحات وزير الخارجية السعودي لعودة سوريا للجامعة العربية؟ هل تمهد تصريحات وزير الخارجية السعودي لعودة سوريا للجامعة العربية؟

وقال بن فرحان، في مؤتمر بالسفارة السعودية في لندن، إنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد، سيُدعى إلى قمة جامعة الدول العربية في الرياض"، لكنه في الوقت ذاته قال إن "التواصل مع دمشق ضروري".وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا في وقت سابق، الدول العربية على كافة المستويات إلى تبني قرار بعودة سوريا إلى محيطها العربي.في هذا السياق، قال الكاتب و المحلل السياسي السعودي، الدكتور عبد الله العساف، إن "تصريحات وزير الخارجية السعودي لا تخرج عن أمرين: الأول الحوار مع الجانب السوري لاعتبارات إنسانية تتعلق بالأزمة الأخيرة الناجمة عن الزلزال، الأمر الآخر هو عدم إدارة الظهر العربي لسوريا، والانفتاح على دمشق".وأضاف الأسد أن "سوريا تنظر للأمام ودون الدخول في تفاصيل فإن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، مع السعودية وغيرها من الدول العربية"، مشيرًا إلى أن عوائق عودة سوريا إلى مقعدها المعلق في الجامعة العربية عوائق تتعلق بضغوط أجنبية، فالولايات المتحدة لا تريد لسوريا العودة إلى محيطها العربي.وقال عز العرب إن "مسألة عودة سوريا إلى الجامعة تقف دونها عراقيل بعضها يعود لموقف بعض الدول العربية مثل قطر والكويت وبعضها يعود إلى مواقف أجنبية مثل موقف الولايات المتحدة".المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة...

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