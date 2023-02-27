https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-للرئيس-السوري-السوريون-يعيشون-بين-أشقائهم-في-مصر-كمصريين-1074065334.html
شكري للرئيس الأسد: السوريون يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين
شكري للرئيس الأسد: السوريون يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، أن "السوريين يعيشون بين أشقائهم فى مصر كمصريين". 27.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-27T10:24+0000
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وأضاف شكري للأسد خلال لقائه معه في العاصمة السورية دمشق، أن "الامتزاج الثقافي بين مصر وسوريا يضرب فى أعماق التاريخ"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".وأضاف: "بحثنا مع الرئيس الأسد آثار الزلزال والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين".وشدد وزير الخارجية المصري على أن "العلاقات التي تربط بين الشعبين (المصري والسوري) قوية وراسخة".ووصل الوزير شكري إلى سوريا في زيارة لتأكيد التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-الخارجية-المصري-يجري-زيارة-رسمية-إلى-سوريا-وتركيا-يوم-غد-الاثنين-1074038525.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
شكري للرئيس الأسد: السوريون يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين
10:24 GMT 27.02.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 27.02.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، أن "السوريين يعيشون بين أشقائهم فى مصر كمصريين".
وأضاف شكري للأسد خلال لقائه معه في العاصمة السورية دمشق، أن "الامتزاج الثقافي بين مصر وسوريا يضرب فى أعماق التاريخ"، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، تسليم الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة من نظيره المصري
، عبد الفتاح السيسي.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، في العاصمة السورية دمشق: "سلمنا الرئيس الأسد رسالة الرئيس السيسي التي تعبر عن تضامن ومواساة الشعب والقيادة المصرية واستعداد مصر إلى تقديم الدعم لتجاوز تداعيات الزلزال".
وأضاف: "بحثنا مع الرئيس الأسد آثار الزلزال والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن "العلاقات التي تربط بين الشعبين (المصري والسوري) قوية وراسخة".
ووصل الوزير شكري إلى سوريا
في زيارة لتأكيد التضامن مع دمشق بمواجهة تداعيات الزلزال.