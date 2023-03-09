عربي
https://sputnikarabic.ae/20230309/واشنطن-وحلفاؤها-يجمدون-أكثر-من-58-مليار-دولار-من-الأصول-الروسية--1074521795.html
واشنطن وحلفاؤها يجمدون نحو 58 مليار دولار من الأصول الروسية
واشنطن وحلفاؤها يجمدون نحو 58 مليار دولار من الأصول الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن أمريكا وحلفاؤها جمدوا أصولاً لمواطنين روس خاضعين للعقوبات، بقيمة تزيد عن 58 مليار دولار . 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T16:16+0000
2023-03-09T16:17+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك لوزارة المالية والمجموعة متعددة الأطراف لتنفيذ العقوبات ضد روسيا الاتحادية: "تم تجميد أصول قيمتها أكثر من 58 مليار دولار لأشخاص روس خاضعين للعقوبات".وذكر البيان أن المجموعة عملت أيضاً، على منع استخدام أصول المصرف المركزي وصندوق الرعاية الوطنية الروسيين.ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، التي تهدف لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتقييد القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وأدت هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا وأمريكا.وفي وقت سابق، بيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الخزانة-الأمريكية-دول-مجموعة-السبع-تراجع-سقف-أسعار-النفط-الروسي-في-مارس-1074457594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

واشنطن وحلفاؤها يجمدون نحو 58 مليار دولار من الأصول الروسية

16:16 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 16:17 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS / وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن أمريكا وحلفاؤها جمدوا أصولاً لمواطنين روس خاضعين للعقوبات، بقيمة تزيد عن 58 مليار دولار .
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك لوزارة المالية والمجموعة متعددة الأطراف لتنفيذ العقوبات ضد روسيا الاتحادية: "تم تجميد أصول قيمتها أكثر من 58 مليار دولار لأشخاص روس خاضعين للعقوبات".

وأضاف البيان أن العقارات واليخوت وممتلكات أخرى لأشخاص روس خاضعين للعقوبات محتجزة أو مجمدة.

وذكر البيان أن المجموعة عملت أيضاً، على منع استخدام أصول المصرف المركزي وصندوق الرعاية الوطنية الروسيين.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
الخزانة الأمريكية: دول مجموعة السبع تراجع سقف أسعار النفط الروسي في مارس
7 مارس, 20:21 GMT
ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، التي تهدف لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتقييد القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وأدت هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا وأمريكا.
وفي وقت سابق، بيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала