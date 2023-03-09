https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-الدفاع-الأمريكي-يلتقي-القيادة-الإسرائيلية-في-مطار-بن-غوريون-خشية-من-الاحتجاجات-1074504191.html

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي القيادة الإسرائيلية في مطار "بن غوريون" خشية من الاحتجاجات

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي القيادة الإسرائيلية في مطار "بن غوريون" خشية من الاحتجاجات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالنت، سيلتقيان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، ظهر اليوم الخميس. 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T08:40+0000

2023-03-09T08:40+0000

2023-03-09T08:43+0000

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إسرائيل

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القدس – سبوتنيك. ومن المقرر، أن يعقد الاجتماع في مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب؛ وذلك خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "أوستين سيبحث مع المسؤولين في إسرائيل، الملف النووي الإيراني، والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتوسيع دائرة السلام مع الدول العربية والإسلامية ضمن اتفاقات أبراهام (اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية)".ويستعد ثلاثة آلاف شرطي في مائة وثلاثين موقعا مختلفا في أنحاء إسرائيل، للتعامل مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لخطة نتنياهو، حيث يعتبرونها انقلابا على نظام الحكم، ومساسا خطيرا بأسس الديمقراطية والفصل بين السلطات.وتتضمن الاحتجاجات، التي تحمل هذه المرة عنوان "يوم التشويش القومي"، إغلاق محاور طرق رئيسية وشل حركة السير عليها، مع التركيز على الطرق المؤدية إلى مطار "بن غوريون".ويشمل ذلك جنودا وضباطا من سلاح الجو، ووحدات قتالية من النخبة في الجيش الإسرائيلي؛ كما انضم إليهم عملاء في وكالات الاستخبارات وأذرع الأمن المختلفة.

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