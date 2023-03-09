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إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في تل أبيب... فيديو
إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في تل أبيب... فيديو
أفادت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط العاصمة تل أبيب، أسفر عن إصابة 3 أشخاص أحدهما حالته "خطيرة". 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T19:05+0000
2023-03-09T19:36+0000
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وقالت الشرطة إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة إثر هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص بالرصاص، أحدهم في حالة خطرة في هجوم محتمل أن يكون إرهابيا.وفي السياق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل منفذ عملية إطلاق النار.ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إطلاق النار وقع بالقرب من أحد المقاهي في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب.من جانب آخر، قال رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي في بيان: "تم إبلاغي بوقوع عملية إرهابية، أطالب بوقف الاحتجاجات فورا والسماح لقوى الأمن بممارسة عملها"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أيام.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حشدت قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.وسد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار.من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20230309/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يقيل-قائد-شرطة-تل-أبيب-1074526979.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في تل أبيب... فيديو

19:05 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 19:36 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
خبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أفادت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع حادثة إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط العاصمة تل أبيب، أسفر عن إصابة 3 أشخاص أحدهما حالته "خطيرة".
وقالت الشرطة إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة إثر هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص بالرصاص، أحدهم في حالة خطرة في هجوم محتمل أن يكون إرهابيا.
وفي السياق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل منفذ عملية إطلاق النار.
ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إطلاق النار وقع بالقرب من أحد المقاهي في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب.
من جانب آخر، قال رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي في بيان: "تم إبلاغي بوقوع عملية إرهابية، أطالب بوقف الاحتجاجات فورا والسماح لقوى الأمن بممارسة عملها"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أيام.
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقيل قائد شرطة تل أبيب
18:33 GMT
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حشدت قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وسد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار "بن غوريون" الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.
ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار "بن غوريون"، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار.
من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
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