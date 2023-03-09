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"حمام دم في الكنيسة... قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة هامبورغ
"حمام دم في الكنيسة... قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة هامبورغ
قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه" (المتطرفة المحظورة في روسيا). 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T21:43+0000
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برلين - سبوتنيك. "وذكرت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" أنه "في ألستردورف [حي في هامبورغ] مساء الخميس، حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".من جهتها قالت صحيفة "بيلد" إن هناك "حمام دم في كنيسة يهوه" موضحة أن عدد القتلى سبعة فضلا عن ثمانية مصابين.وأضحت الشرطة أن هناك عملية أمنية واسعة النطاق جارية حاليا في منطقة ألستردورف بعد الحادث النار، وحذرت المواطنين قائلة "في منطقة الخطر، ابق في مكانك ولا تخرج في الوقت الحالي".
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"حمام دم في الكنيسة... قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة هامبورغ

21:43 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023
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قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه" (المتطرفة المحظورة في روسيا).
برلين - سبوتنيك. "وذكرت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" أنه "في ألستردورف [حي في هامبورغ] مساء الخميس، حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".
وأضافت الصحيفة، أنه عناصر إنقاذ القانون والشرطة الألمانية يتواجدون في موقع المأساة، لكن لم يتم القبض على المهاجم بعد وهو فار، ووفقًا لصحف ويتيرور تسايتونغ وألغماينه تسايتونغ، فقد حدث إطلاق نار بالقرب من مركز جماعة "شهود يهوه" (المتطرفة المحظورة في روسيا).
من جهتها قالت صحيفة "بيلد" إن هناك "حمام دم في كنيسة يهوه" موضحة أن عدد القتلى سبعة فضلا عن ثمانية مصابين.
وأضحت الشرطة أن هناك عملية أمنية واسعة النطاق جارية حاليا في منطقة ألستردورف بعد الحادث النار، وحذرت المواطنين قائلة "في منطقة الخطر، ابق في مكانك ولا تخرج في الوقت الحالي".
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